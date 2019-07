Questa foto è una foto di propaganda: è stata fatta da qualcuno mentre questa donna veniva sottoposta a fotosegnalamento. Suppongo che chi ha fatto questa foto sia un operatore delle forze dell’ordine, nessuno oltre agli operatori coinvolti può presenziare, men che meno un giornalista. Questa foto è stata pubblicata come un trofeo da esporre alla pubblica gogna da parte di operatori delle forze dell’ordine che avrebbero dovuto tutelare la dignità della persona sotto custodia dello Stato.

Il Ministro degli Interni On. Salvini sta usando le istituzioni per puntellare la propria audience personale, costruita in tutti questi anni suscitando odio nelle persone. Considero questo odio una malattia mentale collettiva che non può essere considerata come una opinione plausibile. Non è più questione di essere solidali o meno. Si sta distruggendo il presupposto per la pacifica convivenza tra le persone. Guardo intorno a me e vedo questi odiatori e odiatrici con la pancia piena, come automi programmati da anni di propaganda televisiva, ora attivati per salire di livello pronti non solo a urlare odio ma a agire di conseguenza. Se questa persona fosse stata tra le loro mani l’avrebbero massacrata.

Questo è uno degli atti commessi da questo governo Mov5 e Lega, disgustoso, non è accettabile tutto questo, se si guarda il volto di Carola, chi ha ancora un po’ di umanità, nota la sua sofferenza e fa male, molto male.

Io mi auguro per il bene di tutti noi italiani, che tutto questo arrivi ad una fine, non è tollerabile questa situazione.

Celso Vassalini