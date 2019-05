Egregio Direttore,

PD, Zingaretti: “Un leader da solo non va da nessuna parte senza comunità che lo appoggi”

Ed è una riflessione che fa drizzare le antenne a chi, nel Pd «derenzizzato», attende un segnale dell’ex premier per fare «qualcosa di nuovo» …!?!

Ma è chiaro che nel futuro sarà necessario costruire un nuovo progetto». Quando? Non è chiaro, anche perché per «rompere» con il Pd serve un motivo. La terza ombra del Presidente Regionale Prof. Bragaglio avverte: «È scritto che, di qui a qualche mese, anche il fenomeno Salvini scoppierà, come sono scoppiati i Cinque Stelle, anche grazie al nostro ni/no ad un accordo con loro. Dobbiamo farci trovare pronti». Già in autunno, quando si dovrà metter mano alla manovra, vi sarà il rischio di una implosione…

Come non condividere sino in fondo il pensiero espresso oggi da Emilio Del Bono, sindaco di Brescia: “Il PD ha bisogno di un pensiero portante”. Aggiungendo: “… siamo entrati in un altro secolo, un secolo che ha la necessità di maturare: i valori sono imperituri, ma la loro declinazione è e deve essere diversa, perché l’elettore di oggi è post ideologico”. Come sottolinea Parole chiare e inappellabili. Come dice Oscar Edmondo Turati, troveranno attenzione in via Risorgimento, sede della segreteria provinciale del PD, e a Roma !?! Certo ascoltando le dichiarazioni di questi giorni dei vertici nazionali e locali qualche preoccupazione la concordo. Oltre a sottolineare che la Segreteria Provinciale e Regionale quasi assenti e, aggiungo siiiilenti in campagna elettorale Europea politicamente nell’ombra… Forse il Presidente Regionale del PD Prof. Bragaglio stava prendendo confidenza con la terza “ombra”…? Se però non si può dire nemmeno questo, perché altrimenti si viene accusati di non essere unitari. Vabbé, che dire. Vediamo se le nuove ombre “segreteria Regionale e Provinciale” si concretizzeranno …

Pienamente d’accordo con il pensiero di Del Bono. Se non arrivasse né alla segreteria bresciana e a quella nazionale… ci sono sempre alternative valide … Certo senza “ombre”…

Alla necessità di un «progetto nuovo» crede anche Calenda e l’assemblea-scuola di formazione politica la Leopolda, più che convinti che per costruire una coalizione vincente, alternativa alla destra salviniana, serve «un centro liberale e democratico riformista forte», quel partito «alla Macron» tante volte evocato…

Il PD con questa legge elettorale in solitaria… non andrà da nessuna parte… con il vero rischio che tutte le istituzioni rappresentative dei vari livelli di governo per i prossimi 30 anni governi la destra della paura … Oltre il PD con la sua storia e il suo patrimonio, bisogna creare un altro soggetto di area centro-riformista… per intercettare quel circa 40% che non va a votare…!

E forse non è un caso se anche il Segretario Nazionale PD Zingaretti pensa ad un sindaco come futuro candidato premier: Beppe Sala e/o Emilio Del Bono, primi cittadini di quella Lombardia dove il Pd ha registrato un interessante risultato elettorale.

Celso Vassalini