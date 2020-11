C’è una città-paese che ha nome che evoca il cuore. Si chiama Corato. Corato è una cittadina di cinquantamila abitanti caparbiamente in provincia di Bari. Caparbiamente rifiutando di ascoltare una quindicina di anni fa le sirene che volevano entrasse a formare con altri centri del Nord-Barese la nuova provincia che si chiamò poi BAT con i tre capoluoghi Barletta, Andria e Trani.

Quella volta Corato ebbe gli onori della cronaca nazionale. Dove è tornata poi per i morti provocati dal disastro ferroviario del 2016. Oggi si difende come tutti e come può dal Covid e dalle sparatorie che animano per così dire il centro antico nelle notti deserte. Ma oggi l’occasione è diversa e felice. Oggi Corato merita la cronaca nazionale per una manifestazione di concreta fraternità.

Pasquale Leone, giovane titolare della rosticceria “Mr. Chicken”, ha creato un banco solidale all’interno dello spazio non grande del suo negozio. Chi non ha la certezza di un pasto caldo quotidiano entra, si siede e mangia. Oppure chiama e “Mr. Chicken” glielo porta a casa. Tutto gratuitamente. Perché? Forse saperlo non è importante. Forse Pasquale ha conosciuto il bisogno e l’importanza di incontrare qualcuno che ti porga la mano.

Claudio Rocco