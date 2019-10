Buonasera Direttore,

parafrasando il giurista Ulpiano vissuto nel II Secolo D.C. che coniò il famoso detto dura lex sed lex , potremmo commentare le recenti elezioni regionali umbre con una la frase dura realitas sed realitas, che andrebbe scolpita sui muri di redazioni di giornali nazionali, sedi di partito e luoghi delle istituzioni italiane; ovvero la realtà sarà dura ma è la realtà e va presa per quello che è, non per quello che ci piacerebbe fosse.

Negli ultimi tre mesi invece, dopo il cambio cromatico della compagine di governo da gialloverde a giallorosso, tutta la compagnia di giro dei commentatori degli analisti e di politici della galassia autoproclamatasi dei “competenti” si è e ci ha raccontato una realtà distopica; ovvero una realtà nella quale l’intemerata agostana con la quale Matteo Salvini aveva aperto la crisi al bui avrebbe determinato la disfatta del fronte sovranista, una realtà nella quale gli elettori “grillini”, in nome della sacra vendetta contro il malfattore verde, avrebbero accettato di buon grado si fondersi con il partito democratico, una realtà nella quale l’avvocato Conte sarebbe diventato l’Aldo Moro del nuovo secolo, una realtà nella quale gli italiani avrebbero sposato entusiasticamente la logica “umana” dei porti aperti e della tassazione totale.

Il voto umbro a chiarito invece che, la destra attuale, al di là dell’adeguatezza o meno a governare dei propri leader, è nettamente maggioranza nel Paese (molto di più di quello che dicano i sondaggi) mentre la sinistra progressista (di cui fa parte quello che rimane dei grillini) è nettamente minoranza e non è minimamente gradita dagli ex elettori del 5 Stelle. Inoltre il voto umbro ci dice che la grande maggioranza degli italiani che certo non è composta da razzisti e gretti fascistoidi, a prescindere da origine geografica e condizione sociale, vuole legittimamente alcune cose : meno immigrati che vivono grazie alle risorse dei cittadini italiani ed europei, uno stato che li protegga , un imposizione fiscale meno pressante e soprattutto non basata su presupposti moralistici (tipo la boiata della tassa/zucchero).

La frangia progressista, PD/5 STELLE/LEU/ITALIAVIVA e compagnia cantante, è lontanissima, per presunzione e convinzione ideologica, dal voler capire e rappresentare queste istanze a differenza della destra che, invece, al di là dell’effettiva capacità di dare risposte, non si vergogna di farlo.

In quest’ottica l’operazione su cui si fonda l’attuale governo, ovvero un inciucio per evitare le elezioni, risulta particolarmente sgradita al punto da mobilitare gli elettori con forza maggiore che in passato; infatti per la prima volta dopo anni in Umbria è aumentata l’affluenza.

Ora prendere contezza della realtà imporrebbe ai soggetti in gioco di chiedere al Capo dello Stato nuove elezioni seppur con la quasi certezza di perderle, onde evitare che la probabile sconfitta di oggi si trasformi in un ecatombe politica domani e che trascini con se anche le elezioni amministrative dei prossimi due anni.

Si prenderà atto della dura realitas? Non credo proprio.

Davide Lanfranco