Buongiorno Direttore, le scrivo partendo da un termine terribile che, putroppo da più di un mese ci è diventato familiare, ovvero “lockdown” : l’ennesimo inglesismo che individua la chiusura totale della vita pubblica che ci è stata imposta (ma che abbiamo di necessità accettato) a causa del famigerato Coronavirus. Chiaramente anche io, come la stragrande e meritevole maggioranza dei cittadini di questo Paese, ho accettato e rispettato le disposizioni imposte con i numerosi DPCM emanati dal Presidente del Consiglio, per tutelare la mia salute e quella di chi mi sta accanto. Ora però, senza voler sminuire il pericolo ancora in corso, ho iniziato a pormi delle questioni, anche grazie alle “letture di cattività”.

Mi sono chiesto per prima cosa, fino a che punto e per quanto sia giusto accettare una limitazione così forte della nostra libertà, con tutte le inevitabili conseguenze sulla propria salute mentale e fisica; perché si muore anche di altro, si muore di depressione con i suicidi, si muore di infarto per non aver voluto chiamare un’ambulanza nel timore di contagio al pronto soccorso, si muore per non aver ricevuto in tempo soccorso per un malore grave derubricato a semplice stress da chi sarebbe dovuto intervenire e si muore di operazioni non fatte nei tempi giusti o di controlli preventivi non effettuati. Mi sono chiesto se sia vita una vita da reclusi, senza poter incontrare i propri cari e senza poter nemmeno godere di una passeggiata al mare o in montagna. Mi sono chiesto se sia giusto diventare delatori dei propri vicini o allontanare amici perché possibili contagiati. Mi sono chiesto se sia giusto accettare la reclusione ai domiciliari di un popolo intero o la scelta di misure economiche che potrebbero condizionare la nostra vita per I prossimi decenni, senza che il Parlamento si riunisca per deliberare in merito.

Mi sono chiesto sei sia giusto aver lasciato le chiavi delle decisione in mano ad un gruppo di (bravissimi) virologi, esautorando però i rappresentanti dei cittadini. Mi sono chiesto se sia giusto che le persone perbene impaurite dalle sanzioni rinuncino alle loro vite, mentre chi delinque sia tutt’ora libero, perché certo non lo ferma la minaccia di una multa. Mi sono chiesto se sia giusto essere costretti a vedere morire il proprio lavoro e quindi la propria dignità perché, chi decide, non è ancora riuscito ad organizzare uno straccio di “convivenza” col virus. Mi sono chiesto se, forse, non abbiamo rinunciato troppo facilmente alla nostra diginità ed alla nostra libertà, per la paura. Non ho riposte certe al momento, ma comincio a temere che a breve ci renderemo conto che il Lockdown più riuscito è stato quello delle nostre coscienze.

Davide Lanfranco