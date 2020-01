Credo che qualcosa ci sia sfuggito di mano in modo esponenziale.

Leggo sulla stampa, sento alla tv e soprattutto nei vari commenti sui social, un odio non più serpeggiante, ma palese verso tutto e tutti.

Chiunque non assomigli al proprio idolo o non abbracci caldamente le proprie idee è passibile di linciaggio.

Credo che tutto questo atteggiamento degenere sia frutto di una cattiva politica.

Chi ricorda Aristotele? ” per vivere da soli si deve essere una bestia, o un dio, o un filosofo, ma l’uomo è tutt’ altro, egli è per natura un animale politico”. Dobbiamo tornare ad occuparci della politica! In modo serio, favorendo il dialogo costruttivo, non cadendo nelle trappole intimidatorie, riappropriandoci dei termini nei loro significati profondi.

Crisi: vuole anche significare cambiamento e cosa dire della parola compromesso?

Compromesso non è un termine dispregiativo, è una mediazione, chi non ne conosce l’arte, sarà condannato, politicamente, ad essere solo e amici, non sarà una bestia, né dio, né un filosofo a farci arrivare in cima alla montagna.

Elda Pelosi