Non succederà domani, ma non passerà troppo tempo, e non illudiamoci che tutto tornerà come prima, non succederà.

Gli italiani, brava gente, sanno fare miracoli e lo vediamo, ma qualcuno che per una volta, si alzi e ci sollevi dai guai? Quando lo troveremo? Quando davvero potremo dire di essere tranquilli, ” al sicuro”, quando si palesera’ l’uomo forte che tutti osannano?

Spero vivamente che ci sia già e che abbia un piano, perché domani, i prezzi aumenteranno, gli esuberi di medici e infermieri si faranno sentire, i macchinari che oggi stiamo aspettando come manna, non serviranno più e nella migliore delle ipotesi, finiranno a marcire in qualche sottoscala o nei corridoi sotterranei che collegano i vari padiglioni degli ospedali milanesi. Il virus fa paura, molta, io ho paura, per me, per i miei affetti, per una quotidianità mutata.

Complice forse tutto questo tempo che ho, o forse il mio essere madre o ancora, forse, per forma mentis o dna, il dopo mi fa altrettanto paura. Quante serrande rimarranno abbassate? Quanti professionisti rimarranno senza occupazione? Quanto aumenteranno i prezzi: dall’ autostrada al caffè, quanto dovranno correre i nostri studenti per recuperare il tempo perso? Il tutto ci piombera’ addosso come uno tsunami, tutto quello che abbiamo accantonato ieri e oggi…

Ci vuole un piano, pensiamoci, non dobbiamo essere impreparati anche a questo.

Elda Pelosi