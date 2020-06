Domani 10 Giugno ricorre l’anniversario della morte di Giacomo Matteotti. E’ una data da commemorare in onore del martire del fascismo, per riscattare la memoria dall’ombra che su di essa i partiti democratici del dopoguerra, hanno concorso a far calare nei confronti di CHI ha avuto il coraggio di sacrificare la propria vita in difesa della democrazia. La figura di Matteotti è stata ricordata nel corso del convegno svoltosi a San Marino nel Teatro del Borgo su “ Turati e Matteotti – Maestri di Libertà “ dinanzi ad una qualificata partecipazione di pubblico e Autorità locali promosso dal Prof. Renato Di Nubila (Università di Padova), con altri due relatori d’eccezione, il Prof. Romanato (Università di Padova) e il Prof. Sabatucci (Università di Roma). Giacomo Matteotti, un mito che ha travalicato i confini nazionali, uno dei nomi che ricorre con maggior frequenza nella toponomastica del nostro Paese, assassinato codardamente a Roma nel pomeriggio del 10 Giugno 1924. Il Prof. Di Nubila, ha esordito, che si è voluto dare un seguito coordinato, alla sequenza dei testimoni eccellenti dei precedenti incontri, per attingere da loro il coraggio, la tensione, i rischi e i costi personali per difendere il grande valore della democrazia. Da ognuno di questi personaggi, ha proseguito, sono venuti messaggi ancora attuali per i momenti difficili che stiamo vivendo, per la grave caduta di credibilità nella politica e, per certi aspetti, anche nei valori della democrazia. Per questo, continua, siamo tornati alla storia che, come le altre scienze, è sempre più preoccupata di ricercare, anziché, di affermare la verità. I due personaggi offrono riferimenti preziosi per capire il senso da dare all’impegno politico in situazioni anche drammatiche, come furono per loro le vicende del triste periodo fascista. Siamo dinanzi ad “un italiano diverso” reso ancora più grande dal delitto fascista che, invece, ne fece un “eroe” ha dichiarato il Prof. Romanato. La febbre di opposizione di Matteotti si volge tutta contro il fascismo, nell’affermazione della politica delle alleanze e nella necessità di avere partiti organizzati. Il Prof. Sabatucci si è soffermato su Filippo Turati, uomo di vasta cultura e di buone letture tant’è che per ricostruire il suo pensiero, si devono leggere i tantissimi articoli che scrisse per trentacinque anni su Critica sociale. Turati muore a Parigi nel marzo 1932, a settantacinque anni, e al suo funerale partecipa tutto lo stato maggiore del socialismo europeo e dell’antifascismo italiano. Giacomo Matteotti era discepolo di Turati nella fede e nell’ardore per il riscatto degli operai e dei contadini. La politica, quella vera e più disinteressata richiede anche sacrifici immani. Lo sottolineava Piero Gobetti, quando parlava di Matteotti : “Egli fu il socialista per il quale, il riformismo non fosse sinonimo di opportunismo”. Ciò nondimeno, egli rimane una figura ancora in gran parte da conoscere e riscoprire. Un uomo che affronta consapevolmente la morte, quando pronunciò il suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924 nella seduta augurale della famosa legge truffa che aveva consegnato tre quarti del Parlamento ai fascisti. Al termine del discorso, disse ai deputati del partito che si congratulavano con lui, la famosa frase : Grazie, ora, però, Voi preparate la mia orazione funebre.

Ernesto Calluori