La volpe l’uva del tifoso europeista

Non ha fatto in tempo Conte ad annunciare la svolta epocale per l’Europa e la vittoria dell’Italia che già il tifo degli europeisti a tutti costi si è sbizzarrito: “dove sono i sovranisti ora? Che fine hanno fatto i no-euro? Muti!”… neanche avesse vinto la loro squadra del cuore in un derby.

È davvero difficile riconoscere che si può gioire del risultato (ottimo, date le premesse), plaudere Conte per l’egregio lavoro svolto, senza perdere un punto di vista critico sull’architettura europea in generale e sul Recovery fund in particolare?

Quanto a quest’ultimo, è vero che prevede un bel volume di sovvenzioni, ma è altresì vero che il volume di prestiti è ben più cospicuo; finanziamenti in ogni caso che riusciremo a vedere, se tutto andrà bene, non prima di 6 mesi. Inoltre, si tratta di soldi vincolati a riforme strutturali, ai recovery plan dei singoli Stati, vale a dire con “condizionalità”.

Verrebbe da chiedersi, a questo punto, perché non avrebbe avuto senso attivare un Mes finanziario senza condizionalità, giacché sempre di prestiti si tratta.

Vediamo, infatti, facendo i conti della serva, un po’ di numeri.

Il Recovery fund licenziato dall’accordo raggiunto al termine del vertice dovrebbe apportare all’Italia sovvenzioni per una cifra di circa 82 miliardi, erogati dal 2021 al 2024. Dopodiché scatteranno i prestiti.

Di questi 82 miliardi, 55 vanno restituiti sotto forma di contributi al bilancio Ue; cosa che porterà il volume delle sovvenzioni alla modica cifra di 25 miliardi, mentre i prestiti che gravano su un debito pubblico già in affanno saranno oltre 120 miliardi.

Stante alla cifra delle sovvenzioni menzionata, la somma equivarrà a circa l’1% del nostro PIL a fronte di un crollo previsto per questo anno del 12-13%.

Esaurita la riserva delle sovvenzioni, a partire dal 2026 l’Italia potrà accedere alla parte del fondo riguardante i prestiti che andranno restituiti con l’aumento del contributo al bilancio europeo da parte dell’Italia oppure, più semplicemente, con una maggiore imposizione fiscale.

In ogni caso, per quanto riguarda l’accesso ad ogni finanziamento del fondo – sia che riguardi sovvenzioni, sia che riguardi prestiti – esso è vincolato alla condizionalità delle riforme strutturali, esattamente come sarebbe previsto per l’attivazione del Mes. Qualora non si rispettassero le condizionalità, il rischio è che un Paese membro possa chiedere conto dell’operato dell’Italia alla Commissione e che il Consiglio, a maggioranza qualificata, possa decidere di bloccare l’esborso dei finanziamenti. Si tratta del cosiddetto “ freno di emergenza”, un vero e proprio regalo concesso ai “frugali”.

Inoltre, l’Italia dovrà contribuire al bilancio Ue, anche per quanto riguarda il volume dei rebates, gli sconti fiscali di contributo al bilancio comunitario di cui usufruiranno i Paesi frugali. Fino al 2027 la Germania risparmierà 3,671 miliardi di euro, l’Olanda 1,921 miliardi, la Svezia 1,069 miliardi, l’Austria 565 milioni e la Danimarca 377 milioni.

Per quel che riguarda i programmi della Commissione Ue, ingenti tagli sono stati apportati su sanità, Green deal, ricerca e investimenti Ue sulle risorse da gestire autonomamente da parte degli Stati, ovvero su quella che Ursula von der Leyen ha definito “la parte innovativa del bilancio”, la cui riduzione è, stante alle parole della Presidente della Commissione, “incresciosa”. Risulta azzerato, invece, il bilancio per la ricapitalizzazione delle imprese e per la gestione della crisi sanitarie. In sostanza, i capisaldi del Recovery plan su cui sta lavorando il governo Conte, a partire dagli Stati generali.

Inoltre, se dal punto di vista finanziario, l’accordo raggiunto al termine della trattativa è “senza precedenti” – come affermato da vari leaders europei -, dal punto di vista del bilancio comunitario e sulla questione del rispetto dello Stato di diritto (che molti Paesi chiedevano al blocco di Visegrad guidato dall’Ungheria di Orban) meno. Le eventuali sanzioni per la violazione dello ” Stato di diritto” e la “questione “climatica” escono sconfitte dalla trattativa. Riguardo la prima, la Commissione dovrebbe presentare un meccanismo che prevede il voto a maggioranza, ma è improbabile che ci saranno effetti restrittivi su Visegrad. Sul clima si rinuncia sostanzialmente all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sia a causa della riduzione delle condizionalità, sia attraverso il taglio al Fondo del Recovery.

Quanto all’architettura europea, la questione – che non è affatto di principio, ma pragmatica almeno quanto la posta in gioco che si è data in questa trattativa -, della sovranità democratica ed economica permane.

Quattro giorni di trattative estenuanti fino all’alba per ottenere un risultato che, benché modesto ma non malvagio, non eguaglia la potenza finanziaria di una banca centrale con sovranità monetaria, né la libertà d’azione e di decisione di un Parlamento democraticamente eletto.

Sono, infatti, ancora una volta, le condizionalità il problema (ancor di più dei prestiti).

I recovery plan dei Paesi membri dell’Ue sono associati a riforme strutturali basati su digitalizzazione, “green” e ricapitalizzazione delle grandi imprese. Cose certamente buone, se paragonate con l’austerità e i programmi di riduzione della spesa pubblica che abbiamo ingollato a fatica obtorto collo nell’ultimo trentennio. Ma anche qui: abbiamo idea di quanto una forza organizzata (come ad esempio quella di un partito socialista) potrebbe incidere su programmi green, sull’informatizzazione e sulle ricapitalizzazioni (con forme di partecipazione pubblica ad esempio) di un Paese, qualora questo dovesse rispondere democraticamente solo alla volontà dei suoi cittadini e non anche a un Moloch di Ventisette Stati che si fanno la guerra l’un l’altro?

Senza considerare, appunto, che dietro i programmi di quel Moloch si nasconde sempre la mano lunga dell’ ordoliberalismo, costituzionalmente legata al progetto unionista.

Bene dunque i bagni di realtà (lo scacchiere in cui ci muoviamo è l’eurozona, non altri), gioiamo pure per questi 82 miliardi di sovvenzioni (che poi saranno 25), ma occhio a non perdere di vista le possibilità, in termini democratici ed economici, qualora fossimo, in Europa, interdipendenti e non semi-colonie a sovranità limitata. L’uva acerba ha un ottimo gusto per i palati che non osano.

Eugenio Galioto