Gentile Direttore,

Falcone diceva che la mafia, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un inizio ed avrà una fine. Questo vale anche per la mafia di stato, quella che vive in simbiosi con quella di rito corleonese. Se crolla una certa magistratura che che non apre certe porte perché sa che dovrebbe processare un sistema che le assicura privilegi e prebende, si arriverà al sancta sanctorum del regime, dove sono custodite tutte le agende rosse con i nomi degli insospettabili. Quei nomi che sono sempre in prima fila quando si celebrano i tanti martiri che da troppo tempo invocano giustizia.

La verità è sempre più vicina, ora si vedrà veramente chi è dalla parte della democrazia e della Costituzione.

Gli italiani onesti e perbene sanno che c’erano giudici VERI come Falcone e Borsellino e sedicenti giudici come Corrado Carnevale: ora dovranno dirci da che parte sta una certa politica, la terzietà non è più ammessa.