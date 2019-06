Gentile Direttore,

ieri ho letto che le tasse in Italia non sono mai state così alte. Allora nel CDM invece di raccontarsi i sogni del mondo che vorrebbero (ammesso che ne abbiano un’idea), non potrebbero cominciare ad operare tagli veri, tipo enti inutili, recupero degli stabili occupati, efficienza della pubblica amministrazione, ecc ecc ecc.?

E se proprio non riescono a far nulla decidessero di pagare i propri stipendi in minibot, così da liberare un po di circolante.

Felice Antonio Vecchione