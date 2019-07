Gentile Direttore,

Trovo incomprensibile come, dopo tanto tempo ci sia tanta informazione che crede ancora alla manfrina dei contrasti nel governo.

Quei contrasti fasulli, servono proprio ad illudere la gente che spera in una caduta del governo, ed a fornire alibi ai loro sostenitori, quando gli uni debbono ingoiare i rospi degli altri. Questa legislatura, non cadrà certo per la volontà, o di Salvini, o di Di maio , o di Conte. Essi hanno come obiettivo l’elezione del Presidente della Repubblica, per cambiare anche l’assetto istituzionale.

C’è solo una luce in fondo al tunnel, rappresentata dalla loro incapacità, che li porterà comunque a naufragare a loro insaputa. Purtroppo dopo aver creato danni economici ed istituzionali immensi.

Felice Antonio Vecchione