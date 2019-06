Gentile Direttore,

Continuo a leggere della imminente caduta del governo. Una volta per le divergenze Di Maio/Salvini, la volta successiva per l’intesa Di Maio /Salvini contro Conte.

Allora mi chiedo, ma possibile che solo io consideri quelle loro divergenze, frutto di una precisa strategia proprio per rimanere ancorati alla Poltrona?

I finti contrasti Di Maio/Salvini, servono per convincere alternativamente i rispettivi elettorati, ad accettare quello su cui non sarebbero d’accordo. E funziona.

Il finto decisionismo di Conte, serve, sia per scrollargli di dosso quell’epiteto appioppatogli da Guy Verhofstadt, sia per dimostrare alla UE d’essere riuscito a piegare le resistenze Di Maio/ Salvini e quindi la UE, farebbe bene a non tirare troppo la corda se non vuole dar forza a quei 2, o far cadere il Governo

Fortunatamente nella UE, sono meno sciocchi di tanti di casa nostra e non ci cascano certo.

Felice Antonio Vecchione