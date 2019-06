Sembra che Stefanel, una delle maggiori aziende di abbigliamento italiane, sia in rianimazione! Cassa integrazione a rotazione per il personale e non si sa come andrà a finire.

Dicono che il paese è fermo. Non è vero, è in netta retromarcia. Quella dell’acciaio italiano è “una lunga agonia”, irrisolvibile. Nota. Sembra, a conti fatti, che un operaio italiano costi il 20% in più di quello tedesco, e renda il 20% in meno! Sarà vero?

Felice Antonio Vecchione