Gentile Direttore,

Purtroppo è già in crisi la sanità pubblica proprio per via dell’aumento della vita media e la diminuzione dei contribuenti,la tendenza sarà sempre più in questa direzione finché non si potrà più continuare col sistema attuale e ci si vedrà costretti a privatizzare.

A quel punto sarà il tenore di vita a deciderne la durata.

Felice Antonio Vecchione