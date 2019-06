Gentile Direttore,

Mi sembra di tornare agli anni del dopoguerra, quando le manifestazioni studentesche nate pacificamente per smontare le croste culturali del fascismo sono state prese in mano dalla politica creando le conseguenze che ormai sono storia. Ecco il risultato di un Salvini al governo, lui che dovrebbe tutelare la sicurezza in realtà la sta distruggendo, fa finta di non accorgersi di ciò che sta generando guardando solo ai migranti! E falsi e incoscienti sono tutti coloro che lo votano sbavando di fronte ad una flat tax che serve ad ingrassarli ancora di più senza accorgersi che stiamo tornando indietro di un secolo.

Felice Antonio Vecchione