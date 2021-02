Gentile direttore, buongiorno.

Ho letto con attenzione l’articolo “Più difficoltà, più politica” apparso ieri sul vostro giornale e mi ha fatto toccare con mano le criticità di ieri, risolte con piglio e competenza, a fronte delle mille e più problematiche di oggi, su cui la classe dirigente manifesta indifferenza e, a volte, una drammatica apatia.

La riflessione di Mainolfi circoscrive un punto che per quanto mi riguarda desta molta preoccupazione, in prospettiva. La bomba sociale legata alle professioni in sofferenza, al prossimo tsunami che attende i lavoratori quando verrà eliminato il blocco dei licenziamenti e ad una strategia di ripresa ancora lontana dall’essere immaginata, provocherà uno smottamento epocale soprattutto nel nostro paese.

Tra le mille e più criticità mi sovviene in mente quella legata ai medici della sanità privata, che si trovano in una contingenza surreale: il contratto scaduto da 15 anni non è stato rinnovato, mentre le parti datoriali di Aiop lo hanno rinnovato per i non medici, creando de facto una discriminazione senza precedenti. Sono gli stessi medici definiti eroi nei primi mesi della pandemia, coloro che sono in prima fila a combattere il Covid, pagando un prezzo in prima persona, ma che oggi vengono ignorati.

In attesa di sapere se gli eventuali fondi del Mes potrebbero essere utilizzati anche per la contrattualistica sanitaria, oltre che per le nuove infrastrutturazioni, osservo che il dibattito sul lavoro è clamorosamente scomparso da media e politica. E al netto della crisi di governo in atto. Esiste un sostanziale disinteresse di fondo per questioni complesse e strutturali, che rappresentano la spina dorsale di un paese.

Lavoro, scuola, commercio e cultura sono i capisaldi di progettazione, programmazione e attuazione di politiche che, solo se declinate in quell’ordine, e corroborate da idee e non soluzioni di comodo, possono produrre i frutti sperati.

Grazie dell’attenzione.

Cav. Dott. Francesco De Palo