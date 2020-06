Scrive Francesco Secchieri: “Un grande successo“

“Un grande successo“. Questo il titolo in prima pagina nel quotidiano Avanti del 15 giugno 1987. Fu una storica vittoria del Partito Socialista Italiano e lo vide confermarsi come terzo partito più votato in Italia ,un aumento di consensi che porto il PSI a superare la soglia del 14% mentre il PCI subì una flessione del 3%. Il governo Craxi nonostante le critiche di alcuni detrattori,era riuscito a portare dei benefici al nostro Paese ,riconosciuti a livello internazionale. Questo permise di acquisire forza nell’elettorato ,conquistando consensi grazie ad una politica autenticamente riformista. Anche gli intellettuali dai gusti difficili ,compresero che l’azione politica del partito socialista era guidata da un grande leader che seppe costruire nel partito socialista, una forza politica credibile in quanto forza di governo capace di offrire impulsi innovativi importanti.Il pentapartito aveva dimostrato di essere la vera risposta risolutiva ,non solo per l’efficacia nel governare ,ma anche come modello politico in grado di portare avanti delle riforme urgenti.

La decima legislatura 1987-1992 fu una legislatura significativa ,non solo perché permise di legiferare all’interno del nostro Paese ,ma creando dei presupposti fondamentali per avviare un progetto politico come meta finale di un processo di sviluppo e consolidamento . Nel 1992 ad Aia venne ufficialmente istituito il Partito Socialista Europeo,meta finale di questo progetto di sviluppo ,l’unione del partito socialista ,comprendente il socialismo liberale ,la socialdemocrazia,sottoscritti anche dai 3 segretari dei partiti italiani che si riconoscevano in queste idee riconducibili ad un socialismo moderno con tradizioni e storie diverse . In molte realtà territoriali si presentavano liste dove questi 5 partiti uniti riuscirono a vincere garantendo stabilità di governo .E’ evidente e lo dimostrarono i fatti che nonostante il partito comunista fosse il secondo partito in Italia, non fu coinvolto per creare il governo. L’esperienza.

Francesco Secchieri