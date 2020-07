L’ISPRA ha pubblicato il rapporto per il 2019,decisamente impietoso;nonostante la crisi si continua a costruire.Il suolo consumato nel Veneto si attesta al 12,4%,solo la Lombardia riesce a superarlo raggiungendo il 13,01%,con conseguente perdita di servizi ecosistemici.Considerato l’anno già drammaticamente difficile per noti motivi,ad aggravare la situazione,l’intensa attività di occupazione del suolo,privando di fatto la possibilità agli agricoltori di ricevere profitti dalla loro attività,si calcola una perdita di prodotti agricoli pari a 3 milioni di quintali.

Non è certo da vantarsi quando si scopre che la provincia di Treviso è al quarto posto nazionale,è il comune capoluogo al 191º posto per quanto riguarda il terreno consumato,su quasi 8000 in tutta Italia .A pochi giorni dalla pubblicazione nel BUR del 17 luglio 2020,e dell’approvazione del consiglio regionale con votazione del 30 giugno,sarebbe interessante nello specifico,verificare quanto sia stato rispettato nel piano territoriale.Altri indicatori vada rispettare in un’ottica di monitoraggio e sicurezza del territorio,tenendo conto del contrasto e cambiamento climatico.

La legge regionale del 6 giugno 2017 relativa al contenimento del suolo,in vigore 20 giorni dopo,prevedeva la riduzione progressiva del consumo non ancora urbanizzato.

A pochi mesi dalle elezioni regionali nel Veneto,chi governa preferisce chiudere l’ennesima legislatura mantenendo insoluti i problemi relativi all’ambiente,con leggi vuote.Il “legapensiero “ ci ha abituato ad imporre leggi astratte dimenticando i PAT e mantenendo l’esistente.Attualmente almeno 50 Comuni hanno sforato il limite di consumo del suolo,considerando la regione Veneto.Qualcosa e qualcuno ci fa pensare che una quasi sicura vittoria leghista,conserverà l’immobilismo dell’azione politica.



Francesco Secchieri