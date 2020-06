Tema di questi giorni nell’aula del Parlamento, il ruolo degli enti locali e delle città metropolitane. La parola riforma assume un significato decisamente importante, in un ambito di totale rinnovo, favorendo un cambiamento che auspichiamo migliorativo. La riforma degli enti locali 56/2014 denominata legge Del Rio, ha di fatto rivoluzionato completamente il ruolo delle provincie, intese come organo istituzionale; riducendone ampiamente funzioni e competenze. I capoluoghi di regione, ne subiscono una nomenclatura diversa “città metropolitana” ,affidando il ruolo di presidente al sindaco della città capoluogo di regione. Ritengo fosse necessario ridisegnare il ruolo politico della provincia, fermo restando che così facendo anziché focalizzare l’attenzione sulla necessità del miglioramento, se ne siano limitate le funzioni, attribuendone un ruolo decisamente marginale. Un esempio ne è la Provincia di Treviso, governata dal 1995 dalla cordata leghista, che, nonostante non ce ne fosse la necessità ha cambiato sede, spendendo parecchi milioni su una struttura completamente nuova.

Esula dai miei intenti un ‘analisi approfondita dei costi, certo è che la sede istituzionale precedente risultava ancora adeguata, e si sarebbe potuto evitare un sacrificio economico così rilevante. Ci sono capoluoghi di provincia costituiti da pochi comuni, e provincie come Trento e Bolzano autonome.

Facile pensare che la particolare situazione politica di alcuni territori specialmente del Nord, abbia favorito “forme dittatoriali“ in mano alla Lega. La riforma ha indebolito le provincie, da una parte relegandola ad ente di secondo livello, dall’altra riducendone qualità nell’erogazione dei servizi. Sistema elettorale che privilegia una forma antidemocratica. Gli elettori sono gli amministratori locali che a loro volta scelgono e votano consiglieri comunali.

I voti dei singoli comuni sono calcolati in base agli abitanti che ne definiscono le fascie di appartenenza e la ponderazione del voto stesso. Dal punto di vista dei servizi, perdono di efficacia i centri provinciali del lavoro che non rappresentano più un punto di riferimento importante per l’utenza, oramai sostituiti dalle agenzie interinali.

Ne esce ridimensionato il personale dipendente costretto a lavorare in altri enti /comuni /regione e contestualmente il ruolo politico decisionale ne viene completamente mutato . Numerosi consiglieri comunali ( elettori ) sono stati eletti in liste civiche ,la maggior parte di essi non appartengono ad un partito politico .I consiglieri provinciali vengono eletti ogni 2 anni, mentre il Presidente rimane in carica 4 anni . Così facendo l’equilibrio politico può subire delle sorprese con un presidente sorretto da una maggioranza di orientamento politico opposto. Sono spariti gli assessori ,compito svolto dai consiglieri con delega ,spariti i gruppi consiliari, le commissioni,tutto ciò che costituiva un processo decisionale importante. Le competenze e le spese sono limitate alla viabilità ed edilizia scolastica .Ritengo sia necessario una volta per tutte dibattere e maturare un confronto sulla necessità di una politica reale attraverso il ruolo dei partiti. Urgente una riforma che stabilisca la costituzione dei macrocomuni,permettendo di unire il personale dipendente ,di estendere così questo processo già formalmente in atto nei comuni dove ci sono le convenzioni. Si tratta di mettere insieme risorse ,competenze per creare comuni efficaci, riducendone le tasse locali Restituiamo il ruolo politico alle istituzioni ,la politica è sintesi e volontà dei cittadini



Francesco Secchieri

Consigliere comunale Monastier di Treviso