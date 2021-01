Da qualche tempo ormai il PSI, pur con cambi di nome, alleanze, accorpamenti e tra divisioni, non riesce a decollare. Non riesce a ritrovare quei numeri del periodo dei leader politici che lo resero famoso nel mondo. Oggi in Italia siamo ridotti ai minimi termini nel Parlamento Italiano e fuori da quello europeo che pur vanta un numero cospicuo di socialisti europei dove sono confluiti anche altri gruppi italiani. A cosa è dovuta una situazione così paradossale dei Socialisti italiani che vanta un passato di rilievo e ha contribuito a cambiare l’Italia. Le cause, a mio avviso sono molteplici e forse altre ancora sconosciute. In una situazione del genere una fra tutte la continua litigiosità con gruppi o singoli portatori della loro verità alla ricerca di nuovi spazi che naturalmente non trovano provocando solo una frammentazione e una scissione dell’atomo. A questi basterebbe far capire che solo unendosi per poi discutere si può aspirare a un futuro diverso per tutti noi. C’è poi da considerare che molti ideali e proposte socialiste di grande rilievo siano diventati sempre più patrimonio di altri partiti nell’intento di appropriarsene per cercare di far scomparire gli scomodi socialisti, unico partito rimasto in essere della prima Repubblica e continuatore di una bella stagione. Tutto questo lo sentiamo sempre più spesso nei dibattiti parlamentari e in quelli televisivi in cui oggi tutti si definiscono, per esempio, riformisti senza esserlo fino in fondo come lo sono sempre stati i socialisti. A tal proposito Nenni diceva: ”Il PSI è un partito di frontiera con uno spazio politico insidiato da sinistra e da destra e in tali condizioni ci si difende sempre male. Basta un piccolo passo a sinistra e si rischia di essere risucchiati dai comunisti, un piccolo passo verso destra e si rischia di apparire moderati. Ci vogliono idee chiare se non si vuole andare nell’orbita degli uni o degli altri”. Un’altra stortura delle continue scissioni socialiste è dovuta a chi si erge a portatore unico degli ideali socialisti per una scalata personale a diventare leader in uno spazio talmente angusto, per mancanza di rappresentatività e consistenza numerica, sia in Parlamento sia nei vertici di partito basati per lo più sul volontariato. La verità, a mio avviso, è che il PSI da quel famoso 1921 ha continuato a produrre scissioni. Occorre però tenere in debito conto il fatto che politici di grande levatura si sono adoperati e riuscendovi a fare accorpamenti importanti con l’unione di forze politiche creando così i presupposti per una crescita insieme. Con riferimento a quest’ultimo punto oggi non si riesce a trovare chi sia in grado di unire, anziché dividere, le molteplici anime che si definiscono socialiste presenti nel panorama politico italiano e che si richiamano esplicitamente ai nostri ideali liberal socialisti. La situazione politica odierna è caratterizzata purtroppo dalla presenza dei sovranisti, nazionalisti, antieuropeisti e populisti che guastano non solo il sistema Italia. Di fatto ci sono forze politiche tradizionali che scelgono la via di alleanze spurie pur di non lasciare in mano alle destre il potere e il governo del Paese. In uno scenario del genere non resta che agire e prendere un’iniziativa importante e difficile cioè incontri bilaterali per uno scambio di vedute, parlarsi e proporre come socialisti, iniziative comuni tra i tanti gruppuscoli presenti a sinistra ognuno con le proprie identità e prerogative. La politica è anche saper parlare, confrontarsi e in questo caso sono essenziali se si vuole uscire dal tunnel e riuscire ad avere quell’agognata rappresentatività di rilievo. Mi piacerebbe iniziare con una parola per questa iniziativa socialista ed avviare un processo in nome di quel socialista che è entrato nel cuore di molti italiani, cioè il primo Socialista Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. L’acronimo SA.PER.SO (Sandro Pertini Socialista) potrebbe essere il viatico di questi incontri con forze a noi vicine o che s’ispirano agli ideali socialisti, per dare voce a chi da troppo tempo non riesce a farsi sentire.

Gianmario Scramuzza