Ognuno si sta rapportando alla diffusione del Virus in modo diverso influenzato dal carattere ottimista oppure pessimista e piena di dubbi.

Risulta più evidente la particolarità delle persone anziane, che sono lì più colpite dal virus per le condizioni di vulnerabilità e di minori difese di fronte a tale malattia peraltro del tutto nuova e senza vaccini e medicine appropriate.

Da una parte si vuole stimolare gli anziani ad un invecchiamento attivo contro la tendenza alla solitudine negativa.

Queste scelte espongono gli anziani a comportamenti di autoisolamento e a cambiare abitudine nei rapporti affettivi verso figli e nipoti (niente baci ed abbracci e contatti ravvicinati).

Oltre agli inviti a non uscire e chiudersi in casa per gli over75.

Mi lasciano perplesso perché stanno colpevolizzando gli anziani, considerati simil appestati.

In genere gli Anziani sono rispettosi delle raccomandazioni per la salute, per cui a mio modesto avviso è preferibile adottare misure più flessibili, come non rinunciare alla Ginnastica, ma farla all’aperto come ho piacevolmente sentito dalle Insegnanti di Ginnastica de “Lo Scariolante”, che in questa settimana dell’ordinanza di chiusura del Sindaco di Roma faranno con i loro partecipanti.

La motivazione dell’ordinanza Comunale è “la sanificazione degli ambienti”, pur nell’ambito degli obiettivi di contenimento della diffusione alla base del Decreto Governativo.

Non nascondo la mia preferenza verso quei comportamenti pratici, pur mantenendo l’apertura dei Centri Anziani, come evitare di “salutarsi con le mani”, “distanziarsi di un metro”, “soprattutto proteggersi in caso di tosse e starnuti”, “non recarsi dal Dottore e in Ospedale in caso di sofferenze respiratorie”, “evitare gli assembramenti”.

Ho rispetto alto per gli Scienziati che hanno proposto queste norme, sperando che non siano troppo rigide e aperte ad altri danni verso la depressione di molti anziani.

Si tratta di mie personali riflessioni che mi sentivo di esternare. Vediamo che succede in concreto.

Gioacchino Assogna

Presidente Centro Anziani di Ostia Antica “Lo Scariolante”