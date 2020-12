Ill.mo Direttore,

la prego di voler pubblicare la seguente notizia che in un Istituto Superiore di Milano i docenti sono stati obbligati ad impartire le lezioni dalla sede della scuola in DAD , con temperatura ambiente nelle aule di 14 gradi, a causa del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento, da più giorni. Nessuno è intervenuto, nè gli RSU nè i sindacati, per chiedere il rispetto della Legge che prevede una temperatura ambiente nelle aule di 20 gradi. Alcuni docenti si sono ammalati e sono stati costretti a rimanere a casa. Negli anni duemila si subiscono ancora queste assurde imposizioni. L’augurio è quello che dopo le vacanze natalizie l’impianto di riscaldamento venga riparato e reso funzionante a norma di legge.

Prof. Giovanni Oliverio

Segretario Cittadino PSI di San Giovanni in F.