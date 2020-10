Lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza

Ill.mo Sig. Ministro,

ho apprezzato moltissimo il suo interessamento per il mondo della Scuola Pubblica, bisogna però fermare l’azione demolitrice della Ministra Azzolina. E’ possibile, in pieno stato di emergenza sanitaria, far spostare migliaia di docenti precari per centinaia di Km. per far svolgere, ad ogni costo, la prova scritta del Concorso straordinario che si terrà dal 22.10.2020 al 16.11.2020? Il coronavirus è in agguato, i contagiati aumentano giorno dopo giorno, non basta il rischio che corrono i docenti durante le ore di insegnamento e di presenza a Scuola, necessita un altro sacrificio con il forte rischio di essere contagiati dal virus, durante lo spostamento per sostenere la prova scritta del concorso straordinario?

Per favore fermate la Ministra Azzolina, siete ancora in tempo per evitare un danno sociale. Il concorso si può rinviare benissimo ad altra data, sperando che l’epidemia sia diminuita. Prevalga una volta tanto il buon senso. Il Ministro alla Salute, può e deve intervenire a salvaguardia e a tutela della collettività intera. Fiducioso, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Giovanni Oliverio

Segretario Cittadino PSI San Giovanni in Fiore (CS)