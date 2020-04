Ill.ma Vice-Ministro Dott.ssa Anna Ascani,

se si vuole veramente aprire la Scuola pubblica di ogni ordine e grado nel mese di Settembre 2020, bisogna attivarsi subito e proporre che una classe non può più contenere 28-30 alunni in piena emergenza sanitaria di Coronavirus. Le cosiddette classi “pollaio” non possono essere all’ordine del giorno attuale. Bisogna rimodulare le classi, non consentendo la capienza massima più di 15- 20 alunni per aula. Dovendo stare distanti, uno dall’altro di un metro, distanza minima consentita, come è possibile “ammucchiare” 30 alunni in una aula di trenta-quaranta metri quadri?

Quindi si pensi al domani, sin da subito, se non si vuole incorrere ad un fallimento certo. La Scuola deve” rientrare” in classe, la didattica a distanza, non può durare per molto tempo.

Auguri e buon lavoro

Giovanni Oliviero

San Giovanni in Fiore (CS)

ex docente in pensione di Scuola Media Inferiore