Buon lavoro, Prof. Mario, per Lei l’accorato incoraggiamento da buona parte dei Suoi peninsulari concittadini. Ascoltando le persone che si confrontano esternando i rispettivi pareri, si può evincere una certa preoccupazione per la riuscita dell’operazione paventata con la Sua salita al Colle, ovvero la gestione del diavolo e dell’acqua santa. Parrebbe sia più gravosa che un canonico esorcismo, in quanto il corpo indemoniato, il Paese Italia, ha radicato nell’anima una pletora di demoni disposta a lottare fino alla morte del corpo abitato pur di non essere estirpata con l’esorcismo stesso. Se questa ‘pletora’ ne avrà la capacità e la cultura storica sufficiente, potrebbe andare a ripescare il discorso del 2 giugno 1992 che Lei Professore tenne sul Britannia prima che salpasse, rivolgendosi ai presenti ospiti quali Amato, Ciampi, Cossiga, Dini, D’Alema nonché, Andreatta, la Bonino, i presidenti dell’ Istituto AmbroVeneto, di CrediOp, della Banca Commerciale, delle Generali, di COMIT, di INA, dell’ENI, di AGIP, di ENEL, di Telecom, di società Autostrade, nonché dei presidenti dell’IRI quello uscente e quello entrante Romano Prodi, di Confindustria, oltre rappresentanti della Barclay’s,Jeremy Seddon, della Goldman Sachs, della Smith Barney, di Rothshild, di un certo George Soros, della Merrill Lynch, della S.G. Warburg, della Herman van der Wyck, della Salomon Brotheters, di Baring & Co. Tutti personaggi provenienti da mondi economici finanziari e politici oltre altri, come ad esempio il Beppe Grillo, all’epoca nazionale. Quest’ultimo si imbarcò in veste di semplice comico cabarettista per la delizia degli ospiti o per assistere alla convention? Pare che la presenza del Grillo non abbia creato scalpore tra i conferenzieri. Il Beppe avrà onorato economicamente la prenotazione della crociera o si imbarcò da clandestino? Sarà forse stato invitato o convocato dalla Regina armatrice del Britannia stesso? Dalle cronache risulta che Lei, Professore, lesse il Suo discorso e declinò l’invito allontanandosi al momento dell’imbarco, perché no, magari cedendo il Suo ‘voucher d’imbarco’ al Beppe nazionale di quegli anni. Il dato oggettivo è che la bandiera del Britannia era inglese, l’armatore la Regina d’Inghilterra e la convention iniziò una volta varcate le acque territoriali italiane. Quest’insieme di variabili fu più che dissuasivo per qualsiasi eventuale abbordaggio del panfilo Britannia ad opera o di pirati o di eventuali Autorità mosse da ‘rampanti procuratori a caccia di gloria personale o scoop del secolo’. Potrei ipotizzare con ragionevole certezza che le interviste rilasciate da alcuni ospiti allo sbarco, non poterono che divulgare argomenti sostanzialmente vaghi e poco veritieri, concordati comunque tra tutti a fine convention.

Escluso i partecipanti al meeting, penso che nessuno possa conoscere quali fossero i veritieri argomenti trattati in quella riunione. Dalla lettura della successiva storia politica italiana fino alla contemporanea si può ipotizzare che il Nostro Paese ne fosse il focus. Il dato che la politica italiana, nelle tre decadi seguenti, si sia progressivamente auto privata di poteri a favore dell’egemonia finanziaria potrebbe essere interpretato come una chiave di volta di quella riunione. Certe mutazioni non possono avvenire bruscamente, ‘Athenis peninsularum Graeciae docet’, devono essere facilmente digeribili ed assimilabili senza creare eccessivi risentimenti. Chiaro è che se avvengono in trent’anni e se l’attenzione dell’opinione pubblica è distolta con problematiche di natura singola e collettiva, la mutazione è meno traumatica, anche per la condivisione del ‘mal comune mezzo gaudio’.

Questa congettura potrebbe essere aberrante, fantomatica, nessuno ha la sfera di cristallo ne tanto meno partecipai a quella convention. La realtà potrebbe palesarsi a breve, magari entro febbraio 2022 ovvero alla fine del mandato del Nostro Presidente Mattarella.

Giuseppe Fertonani