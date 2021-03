“I grandi spiriti hanno sempre incontrato l’opposizione violenta delle menti mediocri’’ A. Eisntein”

In questi giorni il buon Nicola, ‘congiunto’ del commissario televisivo, esterna e pubblica su un provider la Sua delusione e dimissione da condottiero per la nausea dovuta alla ‘corsa alle poltrone’ manifestata da alcuni iscritti o tesserati. Potrebbe trattarsi di una ‘campagna mediatica’ che il familiare del televisivo commissario, rivolge ai restanti del suo sparuto gruppo di votanti con la speranza che gli confermino l’appoggio politico’. ‘sono una persona integerrima sola seria e priva di ambizioni da opportunismo’. Sembrerebbe che il libro della sinistra italiana degli ultimi 70 anni debba essere sepolto. Non Vi sembra che rappresenti l’ennesima contraddizione dei politici attuali? Già, i politici ‘della ‘last generation’, fino all’altro giorno si sono trattati a pesce in faccia per non menzionare altro, ma dalla discesa in terra italica del ‘messia’ della BCE da loro stessi invocato, hanno optato per stare mano nella mano ‘per il bene di tutti’. Nella spartizione dei posti ai remi dell’insicura barca Italica qualcuno ha ottenuto posti a prua e qualcuno a poppa, meglio dire più vicini o più lontani dal nocchiere. Che la decisione delle postazioni agli scalmi possa aver deluso qualcuno? Da circa un decennio la scelta del timoniere e dei vogatori viene decisa dallo stesso manipolo di ‘last political generation’ alienando, con una volta celeste di motivazioni non sempre plausibili, la scelta democratica dell’elettorato. L’imponente armata, quale era il partito della sinistra italiana sino a qualche decennio fà, oggi si è ridotta ad uno sparuto manipolo imbarcato su una galea frettolosamente rappezzata per i suoi molteplici fori, che naviga in acque burrascose di notti nebbiose; la precaria imbarcazione è sospinta con le sole mani dai suoi pochi oramai anziani e stremati vogatori. Oserei supporre che l’ideale politico che manteneva compatta la ‘gloriosa falange’ della sx italiana sia venuto meno col compromesso storico che sancì l’inizio del declino, della sua decimazione e prossima probabile estinzione. Il colpo di coda del ‘congiunto’ del commissario televisivo potrebbe essere oramai tardivo pretestuoso ed anche per alcuni motivi fuorviante, quali, in primis il gemellaggio con i ‘vogatori’ dell’opposizione per condividere gli scalmi ed in secundis l’ipoacusia verso le esternazioni dei tesserati per la loro democratica preferenza e o decisione per la rotta da seguire. Se poi scendiamo nel particolare, l’accordo con il movimento della costellazione che fino al giorno prima li contestava crudelmente per poi condividerci lo scranno, potrebbe rappresentare il più eclatante motivo di delusione dei tesserati della sx tutta: Vedremo se la proposta di successione al timone proposta dall’intrattenitore Beppe sarà gradita. Le storiche ideologie della tutela dei lavoratori, pare siano state soverchiate dalla brama di potere della ‘last political generation’. In tutto questo bataclan interno al PD il movimento del pesce azzurro dell’Adriatico dopo un lungo letargo nelle buie profondità marine, pare inizi ad agitarsi; che sia l’arrivo della primavera e delle copule? Il dato inoppugnabile è che fino a ieri il capo banco manifestava vigorosamente il disappunto verso lo status quo ante; oggi quel disappunto stesso si è totalmente alienato con la presenza dello straniero, non di passaporto, appartenente alla casta dei potenti a lui di default invisi. Che fosse più strumentale facile e demagogico opporsi al lombardo Matteo o eclatante contestare pubblicamente l’anziano Silvio? Verrebbe da supporre che il capobanco sia più energico nelle parole che nei fatti, ma soprattutto che sia uno scalatore privo di etica sociale. Se il giovane Mattia manifestava con forza il suo disappunto all’azione politica dell’opposizione, da quando è apparso nel mare adriatico lo squalo proveniente dal nord che ha ‘congiunto’ il diavolo con l’acqua santa, il mattia capobanco degli azzurri pescetti parrebbe essersi intanato nelle buie profondità marine. Non Vi verrebbe quindi da domandarvi come il folto gruppo di pesci azzurri non più propriamente elettrizzanti recepì le ultime comunicazioni del principe dei trulli nonché conte dello stivale che, attraverso il personaggio addetto ai numeri, asserì che col nuovo anno avrebbe potuto ritoccare al ribasso le pensioni? Concludendo, parrebbe che il buon Nicola abbia intentato la sua manovra solo per cercare di fermare la defezione dei simpatizzanti ipnotizzando il manipolo di votanti frustrati; in questo caso la risurrezione della sardina mattia e la proposta soverchiante del beppe nazionale parrebbero rientrare nella tattica per ovviare alla perdita di riferimenti pubblici dei seguaci. Verrebbe da rimpiangere, pur con tutte le sue contraddizioni, il confronto politico della prima Repubblica, di cui l’eccellente compagno Carlo Tognoli appena scomparso, era ben più machiavellica etica concreta garante ed attenta agli italiani. Ciao compagno Carlo, il Tuo corpo se ne è andato ma l’eredità della Tua memoria e della Tua lungimiranza politica resteranno qui tra noi anche con la scuola di formazione politica a Te intitolata.

A Voi tutti le considerazioni….

Grazie

Giuseppe Fertonani