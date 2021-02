È di questi giorni l’implosione nucleare che ha stravolto in primis il Nostro Paese ed in secundis il ‘resto d’Europa’. 25 miliardi di euro recuperati in poco tempo per o con il crollo dello SPREAD; in pratica una manovra finanziaria in regalo. Cosa sarà successo? Nei prossimi due anni accadrà forse anche ad Olanda e Germania ed a Francia ed Ungheria? In quattro e quattr’otto, come per magia, il dott. Draghi, apparentemente riservato, si manifesta ed accetta l’incarico con riserva per implementare la consultazione dei politici di tutti gli schieramenti al fine di predisporre lo start up della macchina Italia; la sagacia del canuto Presidente, si espresse contattando the Best Academic Man affinché si occupasse di tutto quello promesso e mai espletato dal ‘giallo rosso political social Club’ di quartiere capitanato dal principino dei Trulli. Difficile a dirsi, impensabile a credersi, l’eccellente Mario Politico tecnico ovvero l’eccellente Mario Tecnico politico è over the top; parrebbe sia planato da poco sul Paesello per implementare la squadra riformista della digitalizzazione della burocrazia passando per sanità, sviluppo economico, sociale, giustizia, IV rivoluzione industriale, nonchè Ambiente; in pratica il tutto per muovere il Paese spendendo bene i circa 200 miliardi promessi in prestito dalla BCE. Il Mario europeo naviga a trecentosessanta gradi, interloquendo sia ‘col diavolo che l’acqua santa’. Ascolta tutti gli stakeholder reperendo informazioni necessarie all’algoritmo gestionale per la futura Governance. Fatalità vuole che tempo fa il nostro canuto Presidente, in contemporanea al pensionamento del Mario europeo, lo abbia contattato, estate il 2018, per ragguagliarlo sulla situazione ‘anomala’. Potrebbe forse essere stata l’occasione per entrambi di pianificare una vacanza da pensionati, considerando che a febbraio 2022 Mattarella andrà in pensione? Forse per giocare a tre sette col morto, ovvero col principino dei Trulli? Il morto pare dinieghi, e,con atteggiamento sprezzante tipico da cattedràtico di basso profilo supportato da spudoratezza da First Drag Queen, declina l’invito. “ Ho ben altro da fare, non perdo il mio tempo prezioso a giocare, di ciò se ne occupino i miei sudditi. Non ho invitato ‘il pensionato della BCE’ neppure a Villa Pamphilj”. Secondo Voi, non invitare il Mario europeo a Villa Pamphilj venne inteso come offesa personale o più semplicemente come una meschinità del Conte dello stivale?”. Non Vi verrebbe da ipotizzare che il principino dei Trulli non si senta secondo a nessuno? Non credo che tema di venire valutato per quello che realmente resta, un giocatore da quadrangolare amatoriale. É evidente che il Mario europeo non sia sceso tra noi per integrare la pensione, altre sono le Sue motivazioni. Torniamo sul pezzo. La governance, dai colori capitolini di club dilettantistico, produce in circa due anni un discreto numero di decreti che parrebbero ammodernare il Nostro Paese; il sedicente avvocato alla guida del club dilettantistico dovrebbe sapere che ad ogni decreto deve corrispondere un decreto attuativo; pare che non ne fosse al corrente o fosse distratto da altre problematiche presumibilmente più impellenti per lui, come ad esempio la cura della sua immagine mediatica. Risultato? Il governo dai colori di club capitolino parrebbe aver lavorato guadagnandosi la pagnotta, in pratica ha solo ventilato parole, o meglio ‘scritture’ con inchiostro simpatico su carta oleosa. Che questa sia mera demagogia? Vediamo. L’attività del manager alla guida di un’azienda non è contrassegnata dalla copiosa produzione di direttive urlate al vento spesso contraddittorie ed inapplicabili, bensì di pochi indirizzi chiari e definiti per i Suoi collaboratori. L’attuazione di ogni singola direttiva è affidata ad ogni singolo manager di settore e questa chiara e precisa designazione di compiti deve essere sinergica, predisponendo così la positiva crescita e sviluppo aziendale. Se le aziende fossero aliene a difficoltà od ostacoli non avrebbero bisogno di governance aziendali, bensì del solo contabile per la revisione dei conti. Il dato oggettivo? La macchina Italia rallenta, è oramai quasi ferma. I politici giallo rossi condotti da un ‘distratto’ principino dei Trulli hanno il merito di avere ispirato il compagno senatore Renzi; ‘chapeau’, Senatore. Come possiamo ipotizzare questo? La governance politica in questi nebulosi ultimi anni ha manifestato iper valutazione di se stessa, mossa da arroganza ed autopromo. Oggi, quella stessa governance, è radiosa, forse prematuramente, per la scelta del Professore europeo e la conseguente sconfitta ‘del male’, il sovranismo; è conclamato, se non fai nulla puoi avocarti i meriti di una vittoria ascrivendo gli errori agli oppositori. Dopo tutto sopraesposto potrei asserire che il crollo dello SPRED è stato indotto dalla sostituzione di quei giocatori dilettanti con una figura di eccellenza, inducendo fiducia negli investitori stranieri e, di conseguenza, azzerando parte dei danni economici procurati dalla gestione precedente di avventati manager. Auguri al Nostro partito e di buon compleanno al Nostro Senatore Nencini, presidente della commissione permanente dei beni culturali. Da persona seria coerente e colta forse un domani, perché no, ci offrirà le sue pesate considerazioni. É auspicabile che entri nel Governo Draghi.

Giuseppe FERTONANI