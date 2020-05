Già discutere amichevolmente su Zoom, Meet, Skype e altri non è l’ideale, cosi come farci una riunione, ma come si può solo pensare di spiegare, interrogare e far didattica su tali dispositivi? Noi chiediamo la sospensione di questa fantomatica didattica. Ci sono altri modi, On. Ministro, per stare vicino ai “suoi alunni” e le assicuro che sono proprio loro a non poterne più di questa pantomima. Se non vuole ascoltare gli impiegati della Scuola, almeno ascolti loro.



Irene Agovino