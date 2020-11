Sta emergendo un dato inconfutabile: la fiera covid di Civitanova Marche, a differenza degli impegni pubblicamente presi praticamente da tutti (ceriscoli-saltamartini) e per ultima dalla dottoressa Storti, non è stata affatto riservata agli abitanti dell’area vasta 3 (provincia di Macerata) ne tantomeno utilizzata, almeno principalmente, per lo scopo per cui era nata e cioé la terapia intensiva. Questo non perché manchino i pazienti da ricoverare della alla fiera covid residenti nella nostra provincia ed infatti diventano covid gli ospedali di Camerino e Civitanova con tutto quello che questo comporta e che si era detto che non sarebbe accaduto avendo aperto, appunto, la… Fiera! Non sono pochi neanche quelli che necessitano della terapia intensiva anche se un modulo viene “prestato” all’Umbria perché, contemporaneamente, si pensa di far diventare covid la rianimazione dell’ospedale di Civitanova!

Insomma Civitanova e la provincia di macerata stanno diventando, per arroganza (?) Amministrativa prima ed approssimazione (?) Gestionale poi a cui si uniscono le carenze strutturali e di organico, anche queste ampiamente preannunciate, il “lazzaretto” dell’Italia centrale!

Persino Bertolaso in Umbria, di cui è oggi consulente, ha preso atto che è meglio evitare le “astronavi” ed attrezza strutture collegate ai presidi ospedalieri esattamente come avevano chiesto i “mille” cittadini con la nostra petizione online e con la lettera diffida all’allora presidente Ceriscioli, entrambe dello scorso mese di aprile, prima cioé che iniziassero i lavori alla fiera. Va, inoltre tenuto presente che per interrompere il contratto con i concessionari e far posto al Covid Hospital il comune di Civitanova ha pagato 60.000 euro ed ha anche rinunciato a richiedere la riscossione di quasi 200.000 euro di affitto arretrato. Da noi invece alcuni ancora ci chiedono le scuse. La verità è figlia del tempo.

Ivo Costamagna

Presidente comitato no fiera covid