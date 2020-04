Gentile Presidente Fontana,

lungi da me l’idea di assecondare processi mediatici che non amo, e preferisco lasciarli ai grillini e ai seguaci di un certo giornalismo , quasi sadici nello sguazzare nel sangue versato preventivamente da chi viene messo sul banco degli imputati. E lungi anche da me l’idea di esprimere un giudizio sulla sua condotta come presidente di una delle più importanti regioni italiane, in quanto questo compito spetta e spetterà ai lombardi che l’hanno eletta, che la valuteranno e le chiederanno conto delle sue azioni.

Mi dispiace molto per le sofferenze che il coronavirus ha portato a un territorio tra i più operosi d’Italia, un territorio in cui vivono molti miei parenti e amici, un territorio che rappresenta la locomotiva dell’economia italiana e viene da molti citato come esempio di laboriosità ed efficienza. Dispiace che classi intere di cittadini abbiano perso la vita per colpa di questo virus oscuro, portando lutti a famiglie e comunità, ma resto certo che la Lombardia e i lombardi si rialzeranno e sapranno reagire.

Mi permetta, tuttavia, di guardare con tristezza al dramma che stanno vivendo molte case di riposo lombarde, strutture a cui le famiglie affidano la sicurezza e il benessere degli ultimi anni dei propri cari e che purtroppo, per molti di questi, si sono in realtà rivelate trappole senza via di fuga. Molti anziani sono morti e sono stati contagiati nelle case di riposo, ed è impossibile pensare che tutto sia andato bene o che tutto sia stato gestito nel migliore dei modi. Cosa non ha funzionato? Organizzazione, direzione, tipologia di spazi, sottovalutazione del problema, programmazione? Si dirà che ogni casa di riposo è un istituto autonomo, dotato di propri organi di vertice e direttivi: vero, ma non si può dimenticare che dietro tutto il sistema, dietro la sua programmazione, le autorizzazioni, gli accreditamenti e le impegnative, c’è comunque la Regione come Ente.

Potrà obiettare, Presidente, che la programmazione è frutto delle scelte di precedenti Giunte Regionali, quelle Giunte Regionali di cui, tuttavia, ha sempre fatto parte il suo partito. Ma non è tanto questo l’elemento di discussione. Non è il momento di puntare politicamente l’indice contro qualcuno. È giusto, tuttavia, ristabilire un elemento di serietà, affinché tutti i cittadini, anche quelli meno avvezzi alle “cose dell’amministrazione, possano capire”.

Ed è questa l’unica cosa su cui mi sento di esprimere un ragionamento di serietà, per chi ha il diritto (sarebbe più un dovere di cittadini consapevoli) di essere informato: ho sentito e letto a più riprese la dichiarazione che ha fatto in merito a una delibera adottata dalla Giunta Regionale l’8 marzo che autorizzava allo spostamento di pazienti malati di coronavirus nelle case di riposo. Ho letto e sentito a più riprese che imputa quella delibera al sistema sanitario, dicendo che è stata una proposta tecnica. Ma una delibera viene sempre votata da un organo politico; non è un atto tecnico. Anche se proposta dai tecnici è espressione di una scelta politica. E la responsabilità del voto è una responsabilità politica.

Cercare una scappatoia da questa verità è impossibile. Se in conseguenza di quella scelta si fosse verificata qualche ripercussione dannosa, dispiace dirlo, ma quelle ripercussioni avrebbero, politicamente, un nome e un cognome. Quello suo e della sua Giunta.

Leonardo Raito