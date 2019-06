Esattamente settantacinque anni fa – proprio il 4 giugno – nelle vicinanze di una zona denominata La Storta, trovantesi sulla Cassia a Roma, venne ucciso il sindacalista Bruno Buozzi. Lasciato Pontelagoscuro, il paese in provincia di Ferrara dove era nato a fine gennaio del 1881, l’ex operaio meccanico si trasferirà a Milano. Qui inizia a frequentare l’Università Popolare e nel 1905 si iscrisse al Partito socialista. Forte attivista dalla trasparente e distinta coscienza – di quelle ormai davvero sempre più rare-, si dedicherà a svariate cose. Assieme a Pietro Nenni dirigerà il Partito socialista unificato, in Francia fondò il periodico “L’operaio italiano”, ricoprì pure l’incarico di segretario generale della Fiom e (nel 1925) della Confederazione generale del lavoro – l’attuale Cgil -. Deputato socialista per circa sette anni, fu inoltre pure un collaboratore (con ottimi interventi) di diversi giornali, tra i quali anche il “Nuovo Avanti!” nella sua veste parigina. Per il suo consistente e meritorio contributo alle lotte sociali, nelle quali immise sempre tantissima dedizione, Buozzi è figura centralissima e senz’altro tra le migliori nella storia del sindacalismo italiano. Da tenace antifascista quale egli era dovette subire più volte il confino per poi, infine, essere rinchiuso nel famigerato carcere romano di Via Tasso, dove purtroppo ne decisero la fucilazione. A distanza di una settimana da quel sanguinoso eccidio, in cui oltre a Buozzi furono infatti trucidati anche altri diversi compagni, l’Avanti! volle redigere un apposito supplemento che unirà all’edizione del 10 giugno 1944. Vista la circostanza mi piace riportare qualcosa di quell’apprezzabile foglietto: “I tedeschi e i loro complici fascisti hanno compiuto un altro delitto: hanno ucciso Bruno Buozzi e altri dodici socialisti (…) Non sono noti tutti i particolari del dramma né si conoscono i nomi di coloro che caddero attorno al nostro grande compagno, ma sappiamo che questi fu forte nell’ultima sua ora come lo era stato sempre nella sua vita, spesa tutta per la causa socialista e proletaria. Egli cadde tramortito da colpi di pietra e, morente, finito a colpi di pistola. A Roma, intorno ai compagni caduti si sono raccolte e inchinate le rosse bandiere della Rivoluzione socialista da poco tornate a splendere al sole d’Italia. Nell’Italia tutta si sono uniti in spirito i compagni della vecchia e della nuova guardia, ed hanno associato i nomi di Bruno Buozzi e degli altri Caduti, a quello dell’altro martire, di Giacomo Matteotti, assassinato venti anni prima, anch’Egli alle porte di Roma, per la stessa causa, E a tutti è stato di conforto sapere che il nuovo delitto non attenderà vent’anni ad essere vendicato. Compagni socialisti, compagni comunisti, compagni di tutti i partiti del Comitato di Liberazione, avanti nella lotta implacabile per la Libertà, per l’ora della Giustizia”.

Luciano Masolini