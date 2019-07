Quest’anno, come del resto era già avvenuto altre volte nel passato, toccherà nuovamente alla Finlandia rivedere riuniti in quella sua affascinante ed ospitale terra migliaia di esperantisti sparsi nel mondo. È qui, in questo civile Paese dall’antica tradizione luterana (dove alle ultime elezioni europee i socialdemocratici sono riusciti a mantenere almeno i due propri seggi), che infatti si svolgerà – esattamente nella cittadina di Lahti, dal 20 al 27 del presente mese appena iniziato – il loro 104esimo raduno mondiale. Invece la data dell’assembramento della famiglia esperantista italiana è fissata, come ormai d’abitudine, per l’ultima settimana d’agosto. Il luogo prescelto per questo Congresso nazionale 2019 (giunto all’86esima edizione) è Trieste, dove l’esperanto fin dal 1906 può fortunatamente contare su una sua solida presenza. Alquanto corposo il calendario del programma. Si parlerà principalmente – è appunto il tema di fondo – di

multiculturalità e plurilinguismo oggi. Inoltre nella settimana congressuale – che andrà dal 24 al 31 – verrà pure data l’opportunità (in una già consolidata e buona prassi) di partecipare a corsi di base (ma anche avanzati) per l’apprendimento della “facila lingvo” (facile lingua), ideata oltre centotrenta anni fa dal dottor Zamenhof. Fra le

tante altre iniziative sarà anche inaugurata – presso il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa – un’ interessante esposizione dedicata a Trieste e l’esperanto. Due imminenti appuntamenti, insomma, che saremo ben lieti di seguire e a cui anticipiamo fin da ora i migliori auguri di buon lavoro. Sapendo molto bene quanto tali benvenutissimi Congressi risultino sempre di grande giovamento per tutta l’intera Comunità esperantista, sempre così vivace ed anche

sempre così particolarmente laboriosa.

Luciano Masolini