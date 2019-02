Nel folto Archivio di Pietro Nenni – collocato a Roma presso la

Fondazione che proprio a lui è dedicata. Meritoria istituzione davvero tutta da conoscere -, tra le tante altre cose, è pure conservata una lettera che il leader socialista indirizzò al Partito repubblicano per annunciarne le sue dimissioni. In essa è già ben delineata quella via verso il socialismo che da lì a poco egli iniziò a intraprendere.

Un anno dopo aver abbandonato i repubblicani si iscrisse infatti ( nel

1921 a Parigi) al Psi. Iniziando così un nuovo percorso. Quella

singolare via alla quale, in fondo, era già predestinato fin dalla sua

primissima giovinezza. Detta missiva era così formulata: “Cari amici,

alla vostra dell’8 corr. (ottobre 1920) non so come rispondere. La

lettera nella quale avreste visto l’irrevocabile mia decisione di

uscire dall’organizzazione non era destinata alla pubblicità. Quale,

invece, sia il mio pensiero sul partito io l’ho detto in una

intervista col “Progresso” e in un articolo nel “Secolo”. A voi il

giudizio. Non ho mai avuto la cretina ambizione di non mutare

pensiero. Nato troppo povero per essere avviato agli studi – scrive

Nenni con bellissime parole-, ho formato la mia educazione spirituale

sul grande libro della vita che è così mutevole. Natura d’ipercritico

sono più pronto, ora che lo scetticismo tiene luogo all’antica fede, a

vedere le manchevolezze di un programma. Modesto studioso ho creduto mio dovere dirvi che il vostro insuccesso politico ha le sue cause nell’assenza di un principio e di un metodo nei conflitti del lavoro. Beati voi che avete l’orgoglio di credere che cinquant’anni di lotte sociali e civili siano trascorsi senza scalfire l’edificio sociale

vagamente delineato da Giuseppe Mazzini”. Questo era Pietro Nenni, uno straordinario ed autentico compagno, un grande e memorabile socialista che, come ho già detto altre volte, fa sempre piacere riscoprire e rileggere. Soprattutto in tempi così crudemente asfittici quali, purtroppo, sono quelli che stiamo vivendo.

Luciano Masolini