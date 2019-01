Domenica prossima – 27 gennaio -, come si va praticando ormai da molto tempo, verrà celebrata la Giornata della Memoria. In effetti tali benvenute celebrazioni – sempre assai necessarie – sono già iniziate da vari giorni. E, come è giusto che sia, anche quest’anno sono più d’una le iniziative che già si stanno articolando attorno a questo dolorosissimo ricordo. Tra le varie categorie che purtroppo finirono nei campi di concentramento, tutte rigorosamente contrassegnate da un apposito simbolo – come per esempio la Stella di David per gli ebrei (in assoluto il numero, ahinoi, più consistente passato per i camini), i Triangoli Viola per i Testimoni di Geova, i Triangoli Marroni per i rom, i Triangoli Neri per gli asociali, i Triangoli Rossi per i politici ed altri ancora -, compare pure la categoria degli omosessuali. Si parla di circa diecimila-quindicimila deportati. Di questi, che invece furono marchiati con il Triangolo Rosa, se ne salvarono fortunatamente a quanto pare quattromila. Ma il numero di quelli che vennero denunciati e posti sotto controllo a causa delle loro “perverse” tendenze sessuali fu altissimo: si parla di quasi centomila persone, e tutte quante esposte al pubblico ludibrio. Nel 1999 due eccellenti registi americani, Rob Epstein e Jeffrey Friedman (tutti e due di origine ebraica), si occuparono approfonditamente dell’argomento facendone poi uno straordinario film-documentario. Cosa mai fatta fino ad allora – ed è uno dei loro tanti meriti, che gli valsero ambiti riconoscimenti come l’Orso d’oro per il migliore documentario e pure il Premio sempre per il miglior documentario al Sundance Festival, entrambi ricevuti nel 2000 -, detto film si intitola “Paragraph 175” (dal Codice penale tedesco del 1871). Pubblicato nel nostro Paese dalla Dolmen Home Video diversi anni addietro, il filmato rimane però ancora oggi un raro documento che non ha euguali e che conviene davvero sempre visionare, soprattutto logicamente per chi non l’ha mai visto. Settantasei minuti di emozionanti testimonianze da parte di alcuni “Triangoli Rosa” i quali, tornando a ritroso, ci svelano le loro enormi paure e le loro tante tribolate persecuzioni che dovettero subire e sopportare. Il tutto sullo sfondo di filmati d’epoca di non facile reperimento. “Ricordi ostentati, ricordi nascosti”, “Foto Strappate”, “La purità ariana”, “Persecuzione e accerchiamento”, “La notte dei lunghi coltelli”, “Nei lager senza processo”, “Deportati”, “l’informazione e l’indifferenza”, “Ricordi Soffocati” e “I sopravvissuti”, sono solo alcuni titoli delle trenta scene che compongono questa importantissima ricerca da cui è scaturito tale splendido filmato. Davvero più che adatto per omaggiare il Giorno della Memoria, nella cui consuetudinaria ricorrenza credo sia senz’altro cosa giusta ed opportuna non dimenticare anche quest’altro sterminio, quello appunto degli omosessuali. Un altro atroce ed ignobile sterminio di cui se ne parla ancora poco e, purtroppo, sempre abbastanza di sfuggita.

Luciano Masolini