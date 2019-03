In genere quando una testata giornalistica, grande o piccola che sia,

chiude non è mai cosa positiva. E ancor meno lo è quando a cessare le

proprie pubblicazioni è un periodico indipendente come è stato

“L’Incontro” che, con il numero dieci dello scorso dicembre – a

completamento di ben settant’anni di operato – ha messo appunto fine

alla sua meritevolissima missione, dimostratasi veramente

impareggiabile. Ho già parlato altre volte di questo mensile – che era

stato fondato nel 1949 dall’avvocato torinese Bruno Segre, classe

1918! -, di quanto esso mi è stato particolarmente caro, di quanti

stimoli ho tratto dalla sua lettura, di quante vantaggiose discussioni

intavolavo attorno ai suoi bellissimi articoli. I quali erano sempre

così ben scelti, intensi e mai deludenti. Quelle quattro paginone a

nove colonne in un formato d’altri tempi il suo esimio e grande

direttore – e grande lo è stato veramente -, con la sua innata

bravura, riusciva sempre a renderle estremamente incisive ed anche

sempre moto interessanti. Questi, che è ormai centenario, con il suo

solito straordinario spirito che in tutto questo tempo non gli è mai

venuto meno, nel suo editoriale di commiato – in cui ha tracciato un

excursus dei tanti e lunghi periodi del giornale che lui stesso fondò

-, ha scritto con dispiaciuto distacco: “Dopo settant’ anni di

ininterrotta pubblicazione “L’Incontro “, con il presente numero,

raggiunge la sua ultima tappa. Rari sono in Italia i periodici che

sperimentano una così eccezionale longevità, frutto di nobili ideali e

di sacrifici personali. (…) Oggi un vento di destra sembra soffiare

sull’Unione Europea e, con il nuovo governo Lega-5Stelle, sull’Italia,

ove la democrazia viene spesso umiliata e la Costituzione disattesa.

In questa situazione, caratterizzata da corruzione amministrativa e

populismo demagogico, “L’Incontro” troverebbe spazio per contestazioni

e denunce. Occorrerebbe che qualcuno proseguisse la nostra attività

giornalistica, acquistando la testata “L’Incontro” con annesso

archivio e rispettando la sua tradizionale funzione ispirata ad un

socialismo libertario, fedele agli ideali di “Giustizia e Libertà”

collaudati nella Resistenza. M’auguro che qualcuno si faccia avanti

con serietà e determinazione…”. Anche se mi duole non poter più

leggere quelle ben informate nove colonne a cui come ho già detto ero

assai affezionato – e per più motivi -, rimango però nella fiduciosa

attesa che l’auspicio del direttore prima o poi possa avverarsi.

Sarebbe veramente più che congeniale poter nuovamente un giorno

rivedere questa testata pronta a riprendersi il suo posto e a

ricominciare quella sua importante lotta, che è

sempre stata così tanto fraternizzante ed anche veramente molto costruttiva.

Luciano Masolini