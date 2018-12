Quando nel mese di novembre del 1994, in occasione del suo 47esimo congresso nazionale, il Partito socialista italiano andò purtroppo sciogliendosi successe che anche l’Avanti! venne messo in liquidazione. Molti anni dopo però – nel 2011 – esso che, nel frattempo, aveva ripreso per un certo periodo ad uscire regolarmente, ma in una spiacevole versione del tutto contraffatta, ritornerà finalmente proprietà del Psi. Non fu certo un’impresa semplice quella che permise di sbrogliare (dopo un lunghissimo tempo) la complessa matassa e di riappropriarsi vittoriosamente (quali unici e veri eredi) la storica testata. La quale, tra pochissimi giorni, festeggerà i suoi centoventidue anni di vita. Il suo primissimo numero venne, infatti, pubblicato proprio nel giorno di Natale del 1896. A distanza ormai di più di un secolo sapere di poter contare ancora su questo foglio – nostro straordinario ed inseparabile amico -, che così bene impersona tutta la famiglia socialista d’Italia, è senz’altro cosa positiva ed anche bel motivo di speranza. Spetta a noi quindi, come ho già detto altre volte, fare in modo che la sua incredibile storia (piena di preziosi contributi) possa continuare a ben agire per ancora tanto altro tempo. Per permettere tutto questo siamo dunque maggiormente riconoscenti. In fondo è la nostra voce, quella bella e libera voce che tanti (ma illudendosi fortemente) vorrebbero destinarla ad un cupo silenzio. Nel ricordo della sua fondazione – centoventidue anni fa! – mi è grato, visto che stiamo oramai avvicinandosi nuovamente alla conclusione di un’altra annata, augurare a tutta la cara ed egregia redazione e alla elogiante perseveranza del direttore – che veramente tanto stanno facendo per mantenere vivo questo antico giornale – i miei più sinceri auguri di buone feste.

Luciano Masolini