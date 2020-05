“Chi trova un amico trova un tesoro”, così recita un vecchio e veritiero detto che tutti quanti ben conosciamo. A volte, infatti, l’amicizia si rivela essere – se intesa ovviamente nella sua autenticità – alquanto preziosa, mostrando lati davvero unici. Ritengo, quindi, del tutto assurdo quella discutibile misura (ma in questo caso il solo dire discutibile è puro eufemismo) inerenti gli “affetti stabili” (ambigua definizione) inserita nell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio.

E’ vero che stiamo vivendo – nostro malgrado – in un periodo (auspichiamoci non lunghissimo) di complessa emergenza, e che noi tutti siamo giustamente chiamati a fare la nostra parte, ma non riesco minimamente a comprendere perché sia stato dato il via libera per poter finalmente incontrare i cosiddetti “congiunti” (ammesso di averli) e non, invece, anche una cara amica o un caro amico. Cogliendo, appunto, in detto preciso passo del decreto – che, spiace dirlo, richiama alla mente vecchi dispotici regimi – una raccapricciante differenziazione tendente al discriminatorio, mi auguro vivamente che il professor Giuseppe Conte con la sua autorità rifletta bene, dunque, su quanto è stato scritto in questo paragrafo. Innanzitutto rendendolo più comprensibile (e la cosa sarebbe già di per sé molto gradita) e, magari, pure indirizzandolo molto più attentamente verso quei valori democratici che, fortunatamente, sono parte integrante di questo Paese. Irrinunciabili e benefici valori i quali, ne sono più che certo, anche lui ha particolarmente a cuore.

Luciano Masolini