Con l’avvicinarsi del mese di aprile, Mauro Del Bue, porterà a compimento il suo settimo anno di direzione dell’Avanti! online. Se ai nostri tempi tenere ancora in auge l’antica voce dei socialisti è già cosa alquanto lodevole, altrettanto lo è pure il fatto di averla fin qui così ben efficacemente diretta.

Sette anni di assoluta dedizione che a mio parere, visto pure i buoni esiti scaturiti, sono davvero tutti da premiare. Proprio per questo, dunque, voglio rivolgere al carissimo dottor Del Bue i miei più sentiti auguri e rinnovargli a sua volta anche i miei ringraziamenti per la non poca abilità che in tale settennio (ma speriamo che la sua distinta firma possa permanere per tanti altri anni) ha saputo, appunto, immettere nelle belle colonne di questa gloriosissima testata. La quale, unica nel suo genere, prosegue molto fortunatamente – come ho già detto altre volte – a parlarci tutti i giorni di socialismo e socialisti. Auguri di cuore e tanto altro buon lavoro!

Luciano Masolini