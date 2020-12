Possiamo senz’altro dire che si trattò di un’esperienza più che interessante quella che un secolo fa, a Firenze, andò maturandosi all’interno di un sodalizio denominato “Circolo di Cultura”. Istituito esattamente il 4 dicembre del 1920 proprio dal quel raggruppamento, esso era formato almeno inizialmente da una squadra di circa venti affiatati colleghi. Ricordiamo Piero Calamandrei, l’avvocato Alfredo Niccoli (che del Circolo ne fu l’ideatore), suo cugino Nello Niccoli, lo scrittore Piero Jahier, Arrigo Serpieri ed altri. A questi dobbiamo inoltre aggiungere pure le adesioni da parte di alcuni giovani e giovanissimi, dietro i cui nomi si stavano già prefigurando vere e proprie promesse, come per esempio Ernesto Sestan, Carlo e Nello Rosselli, Ugo Procacci ed Ernesto Rossi. Tale vivace sodalizio, che fin da principio aveva tenuto settimanalmente le sue riunioni presso l’abitazione dello stesso Alfredo Niccoli (in Via degli Alfani), trovò poi (dall’aprile 1923) fissa dimora al civico 27 di Borgo Santissimi Apostoli. In detto stabile, fornito anche di una cospicua biblioteca comprendente pure vari periodici di diversi Paesi, proseguirono con i loro consueti incontri ad affrontare non solo temi prettamente culturali, ma anche politici. Con uno sguardo al mondo socialista, a quello liberale, alle lotte sindacali, alle tante questioni e problematiche di quei tempi. Quelle partecipi riunioni così proficue erano sempre ben condotte dalla tanta autorevole destrezza di Gaetano Salvemini. Qualche tempo dopo, con l’infame uccisione di Matteotti, il bel sodalizio cominciò a caratterizzarsi su posizioni fortemente anti-mussoliniane.

La cosa però, inevitabilmente, attirò l’attenzione dei fascisti che infatti, nell’ultimo giorno dell’anno 1924, rovinarono tutti i locali del Circolo, ponendo così fine a quella dotta esperienza. Recentemente (vista l’occasione del centenario) la sua breve ma significativa storia è stata fortunatamente rimessa in luce proprio nella giornata dello scorso 4 dicembre grazie al celebrativo Convegno online, “Il Circolo di Cultura (Firenze 1920-1924). Intellettuali e politica negli anni dell’avvento del fascismo”, indetto dalla “Fondazione Circolo Fratelli Rosselli”. Comunque, dopo molti anni da quella costretta e dolorosa chiusura, il Circolo (nel mese di settembre del 1944) venne rifondato, assumendo una nuova intestazione che è ancora quella indicante la suddetta omonima Fondazione. Da allora, gli eredi di quegli appassionati “Circolanti”, con altrettanto slancio e riuscendo a donargli pure quel medesimo spirito, perseverano tuttora nel loro elogiabile operato, divenuto ormai abbondante ed anche molto arricchente. La Fondazione (a cui siamo molto grati e particolarmente vicini) è presieduta, con estrema accuratezza, dall’onorevole Valdo Spini il quale, oltre ad essere da sempre uno splendido amico del socialismo, è pure una persona veramente come poche altre.

Luciano Masolini