Il fatto che nella recente riunione della direzione del Partito socialista sia stata giustamente decisa la riconferma dell’incarico al dottor Del Bue per il proseguo della conduzione dell’Avanti! non può che essere scelta davvero tra le migliori che si potevano fare.

Non conosco personalmente Mauro Del Bue, ma so che è persona degnissima ed anche un fine politico. Non a caso, se guardiamo a ciò che egli ha realizzato in questi anni ne traiamo sicuramente una bella riprova. L’Avanti! infatti sotto la sua preparata dirigenza non solo è andato via via sempre più migliorandosi, ma ha pure aumentato (cosa questa non delle più facili) i propri lettori. Un riconfermato impegno il suo – e senz’altro tra i più motivati – da tenere ben caro, quindi.

Con il quale sono certo potrà continuare a dare ancora tanto a questa nostra carissima testata. Congratulazioni di cuore, egregio direttore!

Luciano Masolini