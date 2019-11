Qualche anno fa, mentre le mie vacanze estive stavano avvicinandosi, comprai un libro al quale poi (scoprendo tutte le positività in esso racchiuse) ne feci seguire subito altri di quello stesso autore. Dietro queste piccole regalie, a cui tengo molto, appaiono le belle ed approfondite opere di Cosmo Sallustio Salvemini, un abilissimo giornalista e distinto scrittore (con pure diversi altri ruoli) che seguo da tempo. E non tanto per le cose che dice, ma quanto e soprattutto per come le va così ben raccontando. Dalla lettura dei suoi numerosi testi, che sono veri e propri contenitori di tanta assennatezza e verità si raggiunge, infatti, sempre un discreto costrutto particolarmente arricchente. Libri unici, insomma, e dal sicuro interesse che, proprio per gli specifici temi ivi trattati, conviene sicuramente provare a saggiarli anche solo pochi paragrafi.

Tra quelle opere di cui dicevo sopra, merita senz’altro fare un accenno all’erudito studio che è il libro “Diritti umani violati” che, visto tutto quello che purtroppo sta succedendo qui e in tante altre parti del mondo, mi sembra assai adatto all’attuale situazione. Il testo, come si legge nel sottotitolo, è “una sintetica analisi storica dei crimini commessi dai leader religiosi e politici dal Medioevo ad oggi”. Il testo, che è pure arricchito da varie illustrazioni, è suddiviso in dieci capitoli, tra cui: “Lo scempio dei diritti umani”, “Diritti violati in nome dei dogmi”, “La morale sessuale nel mondo cattolico” e “Negato il diritto al dissenso”. Nell’incipit della presentazione di quest’opera, che porta la firma del suo sensibile autore, si leggono queste parole: “L’idea di scrivere questo libro è scaturita dalla constatazione che, ancora oggi, i Diritti umani vengono violati. In molti Paesi le violazioni continuano a verificarsi su ordine dei governanti e ad opera di fanatici che ignorano il principio della separazione tra Chiesa e Stato, tra religione e politica…”. Pubblicato dalle Edizioni Movimento Salvemini (le meritevoli edizioni che pubblicano pure quel buon periodico che è il mensile di società e cultura “L’Attualità”), questo valente libro sta ora giungendo – e la cosa non può che farci piacere – alla sua seconda edizione.

L’ultima fatica del professor Cosmo Sallustio Salvemini (e mi sembra più che doveroso indicarla in queste brevi note) è invece (portante la prefazione di Franco Ferrarotti) intitolata “Epuloni e Lazzari” (analisi storica dei fatti che determinano le disuguaglianze economiche tra persone e tra popoli. Ridurre il divario tra ricchissimi e poverissimi è possibile. Ecco come), Europa Edizioni. Un altro imperdibile ed efficace studio dal riflessivo contenuto, anch’esso sicuramente tutto da seguire.



Luciano Masolini