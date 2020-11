Nello scorso mese di ottobre il Movimento Gaetano Salvemini ha celebrato il cinquantottesimo anniversario della sua fondazione. Istituito a Roma (con apposito atto notarile) esattamente il 16 ottobre 1962, questo interessante raggruppamento (che attualmente è composto da più di ventimila sostenitori e simpatizzanti, se ne contano anche fuori dall’Italia) ha in tutti questi anni svolto – e sta svolgendo – un impegnativo e lodevolissimo compito quale è quello di promuovere una nuova educazione, atta proprio a creare un totale rinnovamento delle coscienze. Il tutto nel prezioso obiettivo di contrastare lo sconcio degrado che, purtroppo, si riscontra in tanta parte della politica di questo Paese – e non solo in detta importante compagine. Un sistema che infatti, come tante volte vediamo, è pure sovrastato da forti poteri e loschi intrecci. Guardando, quindi, con molto entusiasmo a quell’indispensabile sopraindicato rinnovamento, che è da tenere veramente in stretta in considerazione, mi è alquanto caro fare in questa occasione tutti i miei migliori auspici a tale illuminato Movimento. Il quale da ben cinquantotto anni prova appunto – nel mirabile nome di Salvemini – a fare da argine a quelle infinite corruttele, che tanto deturpano ed offendono il nostro senso civico.

Luciano Masolini