In una così preoccupante situazione di estrema emergenza come quella che, purtroppo, stiamo vivendo e a cui dobbiamo inevitabilmente far fronte, vi si sono innestate anche le istituzioni carcerarie le quali (come stiamo vedendo) ne sono infatti, a sua volta, pienamente coinvolte. Le infuocate proteste (che, tra l’altro, comporteranno una sostanziosa spesa), esplose proprio in questi giorni di alta criticità per tutti quanti noi, non sono altro che gesti – certamente controproducenti – ma che, comunque, denotano pur sempre quel forte malessere (e non certo da ora) del complesso mondo carcerario.

La bella lettera che il segretario nazionale del Partito socialista, Enzo Maraio, ha da poco indirizzato al presidente Giuseppe Conte, incentrandola sulla discutibile riforma carceraria è cosa, quindi, che reputo ben più che motivata. “Il sovraffollamento carcerario – ha scritto Maraio – è una piaga sociale che da sempre affligge il nostro Paese. Diniego all’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, nessun investimento per l’edilizia penitenziaria, mancata attuazione di misure alternative alla detenzione e carenza di personale, da sempre posizionano il nostro Paese tra i meno adeguati in Europa…”. Veritiere parole da sottoscrivere appieno, che speriamo possano essere ascoltate e seguite (magari quanto prima) da concreti dati di fatto. Grazie carissimo segretario, davvero tante grazie!

Luciano Masolini