Il prossimo 4 settembre a Napoli prenderà avvio, presso il Palazzo Caracciolo, la Festa dei socialisti. A proposito dell’atteso evento il segretario del Psi Enzo Maraio, rivolgendosi con un suo comunicato agli iscritti e ai militanti, ha voluto recentemente sottolineare quanto segue: “(…) Non abbiamo voluto rinunciare ad un appuntamento, quello di settembre, che riunisce i socialisti di tutta Italia ogni anno, nonostante il nostro Paese stia vivendo uno dei momenti più difficili che abbia conosciuto in questo secolo…”.

Un fatto questo già di per sé veramente più che positivo visto, appunto, i tempi che stiamo attraversando. Sicuramente una coraggiosa scelta, che ancora una volta sta ad indicare la tanta forza e vitalità del nostro Partito il quale, come d’abitudine, non perde occasione per stimolare e dare il proprio contributo a questa frastornata società, che necessita davvero di ripartire – e speriamo il prima possibile. Intanto, aspettando tale appuntamento napoletano, mi è grato non solo ringraziare più volte i laboriosi e generosi organizzatori di questa imminente tre giorni settembrina, che seguirò più che volentieri dalle pagine dell’Avanti!, ma anche far giungere fin da ora a tutti i cari compagni ed amici – che a partire da venerdì daranno inizio alla Festa – i miei rispettosi saluti e i migliori e più sentiti auguri. Con tanta profonda riconoscenza.

Luciano Masolini