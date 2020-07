Certi specifici e costruttivi sit in come quello che mercoledì scorso il Psi ha messo in atto in Piazza Cavour a Roma, davanti al noto Palazzo di Giustizia, andrebbero sicuramente ripetuti più volte. Sono ormai molti anni che in questo Paese si parla di malagiustizia e, purtroppo, sembra che tale andamento (come si evince pure dai recenti scandali coinvolgenti alcuni membri del Csm) non intenda demordere per niente.

Mi ha fatto, quindi, davvero tanto piacere la presa di posizione del Psi che, non a caso, ha detto basta ad altre incresciose vicende Palamara e mai più ai gravissimi casi come quelli subiti da Enzo Tortora e da tanti altri. So che il Partito socialista promuoverà ancora altre iniziative, sempre sul solito rilevante argomento.

Lo ringrazio fin da ora ma, intanto, proprio per aver invocato in quella simbolica Piazza una giustizia che faccia sempre più onore al nome che porta e che di conseguenza sia sempre più giusta, mi è grato fargli le mie più partecipi congratulazioni.

Luciano Masolini