Con la dolorosa scomparsa di Luciano Pellicani avvenuta sabato scorso a Roma – proprio il giorno dopo il suo ottantunesimo compleanno -, il socialismo italiano ha purtroppo perso un’altra importante figura di riferimento. Avendo nel tempo apprezzato molto quella sua tanta sincerità ed anche quel suo esser sempre stato così intellettualmente “scomposto”, mi è particolarmente grato poterne ricordare la memoria attraverso la citazione di alcuni pezzi di un articolo che egli andò pubblicando sul Corriere della Sera nell’ormai lontano 4 settembre del 1978. Lo scritto, davvero interessantissimo e dal quale si deducono già molte cose di quel suo non conforme pensiero di cui accennavo sopra, si intitolava “Un socialismo di mercato?”. Iniziava così: ” Lenin era fortemente convinto che la costruzione del socialismo poteva avvenire solo sulle macerie dell’economia di mercato e sottoponendo la vita umana (individuale e collettiva) a un piano unico e assolutamente vincolante. Questa tesi è condivisa anche dagli apologeti del capitalismo, ma ovviamente con giudizio di valore rovesciato. Il loro argomento principale è il seguente. Sono possibili due modelli – e solo due – di organizzazione economica di una società industriale: quello basato sulla libera iniziativa (e quindi sul mercato) e quello sull’iniziativa di Stato. Il primo coincide con la società aperta (pluralistica e liberale) e il secondo con la società chiusa (monistica e totalitaria). Tertium non datur.

Ma è proprio vero che socialismo e mercato sono termini reciprocamente incompatibili? Questo interrogativo è al centro del recente libro di Bruno Jossa – si tratta del testo “socialismo e mercato. Contributi alle teorie economiche del socialismo”, editato dalla Etas Kompass nel 1978, nda -, che è uno dei rarissimi studi dove il tema fondamentale del nostro tempo – che è quello del superamento storico della civiltà capitalistica – è sviscerato al di fuori degli schemi di pensiero predominanti in Italia (…). Il fatto è che l’economia di comando si basa su un principio che esclude la frantumazione del potere e quindi l’articolazione pluralistica della società: il monopolio statale dell’iniziativa in tutti i campi. Anche se lo Stato comunista volesse contenere il suo naturale imperialismo e si limitasse a rivendicare il monopolio dell’iniziativa economica, il suo illiberalismo non muterebbe di un etto. La libertà (individuale e di gruppo) presuppone la possibilità di scegliere i mezzi oltre che i fini.

Ma poiché in un sistema collettivistico tutti i mezzi sono gestiti direttamente dalla burocrazia, l’azione elettiva è recisa alla radice. E quello che la teoria sociologica suggerisce la storia, testimone assolutamente oggettivo, conferma puntualmente; là dove il paradigma monopolistico è stato istituzionalizzato, è sorta la dittatura totalitaria della burocrazia. Lo Stato è divenuto il padrone, unico e insindacabile, di ogni cosa: delle risorse, delle istituzioni, delle idee, persino degli uomini. Ed è proprio questo il comunismo: la sovranità materiale e morale assoluta, totale e onnipervasiva dell’apparato burocratico sulla vita umana o, se si preferisce la pregnante espressione di Leszek Kolakowski, la trasformazione degli uomini in “proprietà di Stato”. Si deve allora concludere che socialismo e libertà sono incompatibili? Non è la conclusione che Jossa trae, ed io condivido pienamente il suo moderato ottimismo circa la possibilità di coniugare il principio della socializzazione dei mezzi di produzione con il mercato.

Dopo tutto è solo nell’ambito della tradizione marxista che il socialismo è concepito come soppressione dell’economia di mercato. Ma, checché sia stato scritto a riguardo, il socialismo non coincide affatto con il marxismo. Non è certo un caso, del resto, che Mitterand ha dichiarato di sentirsi più vicino a Proudhon che a Marx e che Martinet ha scritto che anche nella società socialista il mercato dovrà avere un ruolo centrale. Ovviamente il “socialismo di mercato”, basato sull’autogestione e sulla programmazione democratica, a patto del così detto socialismo realizzato non è che un ipotesi. Ma allo stato attuale delle nostre conoscenze, indica l’unica via per far uscire il movimento operaio internazionale dall’impasse in cui si trova”.

Luciano Masolini