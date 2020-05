All’indomani della giornata mondiale contro l’omofobia – del 17 maggio scorso -, l’Avanti! ha messo in pagina (confermando così ancora una volta quanto la libertà è da sempre di casa nel Psi) un lungo e bellissimo intervento dall’esplicito titolo, inconfutabilmente corrispondente alla pura verità, “L’amore non ha genere”. Ne ha firmato il pezzo, estremamente ben curato (non è stato, infatti, tralasciato nessun punto dell’argomento), l’avvocatessa Gabriella D’Angelo, facente parte del Consiglio Nazionale proprio del Partito socialista.

Tale scritto, per come è stato impostato, è molto più assomigliante ad un vero e proprio manifesto che non ad un semplice articolo, Ritenendolo, quindi, un documento – pur nella sua brevità – alquanto esauriente, obiettivo ed anche minuziosamente attento e sensibile a vari particolari, mi permetto di suggerirne la sua diffusione in più ambienti possibili ad iniziare magari da quelli scolastici, dove gli oltraggi per il proprio orientamento sessuale, purtroppo, non sono certamente pochi. Tra le molteplici altre cose che di questo scritto mi hanno colpito, vi è un punto in cui si suggerisce di lavorare (e la cosa è davvero apprezzabile) “per uno stato di diritto e dei diritti”. Nel ringraziare e congratularmi tantissimo (anche se tardivamente) con quanto detto, sottoscrivo e accolgo più che volentieri tale necessario e costruttivo invito

Luciano Masolini