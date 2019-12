E’ di pochissimi giorni fa la firma che il ministro della Salute Roberto Speranza ha posto su un decreto con cui si è istituito a livello nazionale una Banca dati per la custodia delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). In questo modo si è così portata a completamento la legge 219 sul biotestamento – che venne approvata il 22 dicembre del 2017 -, entrata poi in vigore il 31 gennaio dell’anno dopo. Adesso questa Banca dati (che sarà messa a totale disposizione dei nostri medici curanti) sarà costantemente aggiornata.

Un altro bel passo avanti che migliora quel prezioso diritto all’autodeterminazione con il quale ci è permesso di dichiarare in anticipo le nostre volontà sul fine vita. Volontà che adesso verranno non solo dunque tutte accuratamente raccolte, ma pure attentamente tutelate. Il completamento di questa ottima legge, lo si deve ancora una volta al costante impegno della lodevole Associazione Luca Coscioni e dei Radicali italiani, ma anche a quello di Liberi e Uguali e del Pd. Insomma, davvero una buona cosa essere riusciti a mettere in piedi questo apposito “archivio”, che non può che farci tanto piacere. Però, arrivati a questo punto, come i carissimi amici Radicali hanno fatto intendere, bisognerà svolgere abbondante informazione su questa democraticissima possibilità ora messaci a disposizione al fine, appunto, di poter depositare (e in maniera ufficiale) quelle nostre specifiche disposizioni.

Luciano Masolini