Come comunicato da una locandina apparsa sull’Avanti!, nella mattinata di domenica prossima, con un’apposita cerimonia a cui hanno aderito varie personalità dell’area socialista, la sezione “Padova-Loreto” – sede della Federazione milanese del Psi metropolitano – sarà ufficialmente intitolata a Bettino Craxi.

Apprezzando pienamente quanto sta per essere messo in atto desidero, attraverso questa breve missiva, rivolgere i miei partecipi ringraziamenti ai sensibili ed impegnati promotori per tale giusta iniziativa, che dimostra quanto è ancora profondo quel senso di rispetto che i socialisti nutrono nei confronti di un grande ed inobliabile compagno a cui, purtroppo, fu fatto pagare un compenso davvero fin troppo alto. Nel fare quindi gli opportuni auguri per l’imminente evento, che sono certo vedrà una ricca partecipazione, invio più che volentieri non solo i miei saluti ma anche un simbolico bel garofano rosso.

Luciano Masolini